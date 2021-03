Ciclo A-Nexos, 6 de marzo de 2021, en la Fundación Luís Seoane: ‘Iannis Xenakis, o artista mosaico’, charla concierto. Dirección de Hugo Gómez Chao-Porta, con Thomas Piel al violonchelo, con la colaboración de Millán Abeledo al violonchelo. Presentación a cargo de Paco Yáñez.

Quinto concierto en ocho días al que asisto sin salir de A Coruña, lo cual dice mucho de la oferta cultural y musical que una ciudad como la nuestra propone. Una nueva edición del ciclo A-Nexos, organizado por la Asociación cultural AÏS, que ha encontrado en la Fundación Luís Seoane un fiel aliado, haciéndose ya una referencia para los melómanos coruñeses, que, no dudamos, bajo la dirección del joven Hugo Gómez Chao-Porta será lugar fetiche para melómanos de otras ciudades que desean salirse del cliché de la típica programación musical. Gómez Chao desea mostrar e ilustrar otras maneras de entender la música, con charlas, presentaciones u otros enfoques más adaptados a lo que el momento actual demanda, y bien es cierto que la sociedad reclama información para saber lo que va a ver o escuchar, y en este ciclo se cumple. No es fácil escuchar la música de Xenakis sin entender su vida y obra, y un genial Paco Yáñez fue capaz de ilustrarnos e imbuirnos en las dos piezas para violonchelo, Kottos y Nomos alpha, interpretadas por Piel con la colaboración de Abeledo. No hay nada más estimulante y encandilador para un oyente que un intérprete, o un ponente con pasión y admiración por lo que toca o dice, y ahí Yáñez nos metió en el bote y podría decir que ninguno de los presentes pestañeó durante la exposición. Da gusto oír a alguien que sabe tanto de música y lo expone con esa nitidez y, sobre todo, pasión. Se podría decir lo mismo de Thomas Piel y su soberbia interpretación de las difíciles obras de Xenakis, que requieren de muchas horas de estudio e investigación para plasmar en una audición todo lo descrito en la partitura por un artista global como este, con múltiples inquietudes: matemáticas, economía política, arquitectura, música... y que entendió y creó música como genio que era. Es quizás el motivo por el que es tan desconocida para el gran público. Actos de este tipo son necesarios para acercarnos a la llamada música contemporánea, e intentar comprender a los artistas de hoy en día. Si no le damos esa oportunidad, no vale el tópico “es que a mí la música contemporánea no me gusta”.