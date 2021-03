É o primeiro volume, porque nun libro non caben todas as mulleres coruñesas que, coa súa vida e coa súa obra, axudaron a cambiar a súa realidade, que demostraron que é posible outra maneira de facer e de habitar o mundo, coa firme idea de que é posible mudalo. No libro Cidade das mulleres, veciñas ilustres da Coruña, a Asociación de la Prensa da Coruña e a Fundación Wenceslao Fernández Flórez, coa colaboración do Concello da Coruña, compilan as historias de mulleres que non deben ser esquecidas.

Son lembradas por autores especialistas, “que saben de quen falan”, segundo lembrou onte a alcaldesa, Inés Rey, nun acto no teatro Rosalía de Castro, no que soaron as voces do coro Sisters in the House, para poñerlle melodías ás vidas de Isabel Zendal, “a nai de todas as vacinas”; a Ángela B. de Soto, “a benfeitora do barrio dos Castros”, que axudaba as veciñas que non tiñan para comer e loitou por construír o colexio Anxo da Garda; a Inés de Ben, que “quedou sen nada por dalo todo”; tamén a María Pita, que mandaba “a bailar aos Pelamios” a todo aquel que ousase interromper o seu camiño; tamén a Mili Porta, “a primeira directora de orquestra en España, a Elisa e Marcela, que casaron en 1901, cando o seu amor estaba prohibido; a Sofía Toro, que colgou ao pescozo unha medalla de ouro olímpica que festexou toda a cidade; e Emilia Pardo Bazán, e Juana de Vega e Rosalía de Castro, e María Casares... Así, até 34, mulleres ás que une non só a cidade senón tamén a súa paixón, e que son as que compoñen este primeiro volume dunha serie que seguirá medrando mentres queden veciñas ás que se lles poñan por diante obstáculos e teitos que romper, sexan ou non de cristal.

Na presentación, a conservadora da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, Xulia Santiso, reivindicou a importancia desta muller valente, á que todo lle criticaron e á que nada se lle poñía por diante, porque ela era así, culta, libre de feitos e de pensamento, “gorda e fea” e con ganas de loitar.

Por ser onte o Día das Mulleres sonou tamén, en voz da alcaldesa, unha parte dun dos discursos de Clara Campoamor na súa defensa do voto feminino, tamén sonou a cifra de mulleres asasinadas, 1.082, desde que se teñen rexistros, desde o 1 de xaneiro de 2003, e a fenda salarial que é aínda evidente na sociedade. Houbo avances, si, segundo lembrou Rey, pero non tantos nin tan profundos como para que a igualdade non sexa un tema polo que seguir loitando, como o fixeron as protagonistas deste libro, coordinado polos xornalistas Doda Vázquez e Rubén Ventureira.

“Estamos a traballar xa na segunda parte”, dixo Vázquez onte, nun teatro Rosalía coas butacas marcadas con puntos verdes, para garantir que se mantiña a distancia de seguridade e, tamén, con parte dos autores e autoras destas biografías rescatadas do máis profundo do ADN da cidade. 34 mulleres, 34 vidas que serven de alicerce para construír a cidade do futuro, 34 mulleres que conquistaron un terreo que non debe ser cedido.