En el interior de bares y restaurantes ya hay ruido, brindis, reuniones de amigos —como máximo cuatro— y mesas ocupadas. Un pequeño alivio para la hostelería. Locales que reabren sin que la lluvia o el frío sean decisivos, aunque tan solo con el 30% del aforo disponible, lo que hace que para algunos esta medida sea “insuficiente”. Lo explica Pedro Villarino, de la plataforma Shostalería: “El alivio es anímico, porque empezamos a ver la luz al final del túnel, pero es poca gente. Un local que tenga aforo de 50 personas, solo puede atender a 17”.

Los hosteleros estaban “deseando trabajar”, como ya anunciaron en las manifestaciones para salvar al sector, pero también los clientes tenían ganas de disfrutar de un café o un vino resguardados. “Dentro se está mejor”, decía ayer un vecino del Agra do Orzán mientras leía el periódico en una cafetería del barrio.

Es un nuevo paso en la desescalada de la hostelería, pero todavía le faltan muchos por dar. “Esperemos que pronto amplíen el horario”, señala Villarino, ya que bares y restaurantes deben estar cerrados a las seis de la tarde, salvo para pedidos a domicilio. “La sensación es de intentar llegar al verano lo mejor posible, con menos restricciones y un horario más real”, propone. La Xunta, de momento, no prevé aliviar medidas ante la “alta” cifra de ingresos en UCI.

Villarino es propietario de la cervecería A Cova Céltica, por lo que el horario actual no se ajusta a su clientela. “A mí, por ejemplo, no me compensa porque no tengo estructura para dar un servicio de mañana o mediodía”, explica, y avisa de que no es el único en esta situación. “Sin las cenas, los restaurantes pierden un servicio entero, apunta. También el ocio nocturno sigue sufriendo las consecuencias del cierre. “Necesitamos una ampliación del horario para poder volver a trabajar”, reivindica el presidente de la Asociación de Hosteleros de la Marina, Antón Sáez.

Las ayudas son una asignatura pendiente. “Estamos reabriendo pero todavía no hemos visto el dinero. Insistimos en que es necesario un plan de rescate”, reclama el portavoz de Shostalería, que asegura que, con esta situación, “muchos negocios acabarán cerrados o con deudas”. La apertura de ayer, según Villarino, da “esperanza” para al futuro. “Queremos estar con garantías, no con miedo a que nos vuelvan a cerrar tras la Semana Santa porque ese miedo existe”, confiesa. El presidente de la presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, pide en redes sociales “sentidiño” para no volver atrás.

Juan Antonio Bao | Cliente del bar Maypi

“En las terrazas era complicado encontrar sitio”

Juan Antonio Bao tenía “muchas ganas” de tomar el café tranquilo, “leyendo el periódico y sin pasar frío”. Suele acudir todas las mañanas al bar Maypi, en el Agra do Orzán, pero asegura que durante las últimas semanas “en las terrazas era complicado encontrar sitio”. “En A Coruña, por el tiempo es difícil depender solo de las terrazas”, apunta Bao, que hasta ahora se cogía “el café para llevar”.

Laura Moral y Iyenny Infante | Clientas del Café Habana

“Si estamos con mascarilla, no hay problema”

Mientras Laura Moral y Iyenny Infante toman un café recuerdan “el frío” que pasaron cuando la única opción para tomar algo en una cafetería era sentarse en la terraza. Les alegra que la actividad de la hostelería “se vaya recuperando”. “Es el cliente el que tiene que estar concienciado. Si estamos con mascarilla, no hay problema”, dicen las dos amigas, que opinan que hay que “seguir adelante”.

Susana Mira y Teresa Mariño | Clientas del Café Hispano

“La hostelería no es la culpable”

Se definen “clientas habituales” del Café Hispano, por eso Susana Mira y Teresa Mariño aprovecharon la reapertura del interior de bares y restaurantes para tomar un café juntas. “No tenemos miedo”, declaran, con la mascarilla puesta mientras no consumen, aunque si hay que volver atrás, no les importa “pasar frío y sentarse en la terraza”. Creen que “la hostelería no es la culpable” de lo que está pasando, y recuerdan que “son los clientes los que tienen que cumplir las normas”.

José Valiño | Cliente de A Nova Palma

“Los hosteleros también tienen que comer”

José Valiño no dudó en volver a ocupar ayer una de las mesas de su bar favorito, A Nova Palma, donde ponen “las mejores tapas”, como él mismo dice. Opina que esta reapertura es importante porque “los hosteleros también tienen que comer”, pero es de los que piensa que “quizá había que esperar a que pasase la Semana Santa”. Señala que son “los clientes los que tienen que contribuir” para que el sector se reactive, ya que “las ayudas no están llegando”.