Tres salas del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo han fallado en contra de la cancelación de las becas USA, tras la denuncia de, al menos, siete estudiantes a los que el Concello había concedido esta ayuda para cursar Primero de Bachillerato en Estados Unidos durante el curso 2020-2021, pero consideran que no han de ser indemnizados, al no haberse realizado el programa, por el contexto de pandemia. El concejal de Cultura, el 3 de junio del año pasado, anuló la convocatoria, ya que, por la irrupción de la pandemia, el Concello había decidido que no realizaría este programa de estudios.

Las sentencias estiman parcialmente los recursos de los estudiantes al declarar nula la anulación del programa “al no constar que se haya incoado procedimiento alguno destinado a la cancelación de la beca por causa de fuerza mayor a consecuencia de la pandemia mundial existente, ni que se le haya dado audiencia para alegaciones”, expone la asesoría jurídica en los informes que trasladan hoy a la Junta de Gobierno Local para la toma de conocimiento de los fallos judiciales. “Su cancelación exige inexcusablemente la necesaria tramitación del procedimiento administrativo de cancelación, para generarse el efecto de su revocación”, advierten en sus informes los letrados municipales. Contra las sentencias no cabe recurso de apelación.

Las familias de los estudiantes a los que se les había concedido la beca denunciaron al Concello, ya que el programa se canceló a tan solo dos meses de que se iniciase el curso y porque no se les dio audiencia como perjudicados.

Tras la cancelación, las familias proponían que los alumnos pudiesen mantener la beca para cursar segundo de Bachillerato en Estados Unidos o, incluso, que les dejasen seguir el procedimiento de manera particular, aprovechando las gestiones realizadas anteriormente, toda vez que las familias americanas estaban dispuestas a acoger a los estudiantes en sus casas a pesar de la pandemia. Estas alternativas, sin embargo, no fueron tenidas en cuenta y el Concello sacó a concurso las becas USA para el curso 2021-2022, también para alumnos de Primero de Bachillerato. Estas actuaciones provocaron que los estudiantes se manifestasen ante el Palacio Municipal para solicitar soluciones e intentar rentabilizar su esfuerzo por poder conseguir las calificaciones que les abriesen las puertas a este programa.

Los estudiantes, que no han podido hacer uso de la ayuda que les habían concedido solicitaban que se les indemnizase con una cantidad igual a la de la beca —unos 7.000 euros—. Este extremo, sin embargo, no ha sido admitido, por lo que el Concello no tendrá que compensarles. El Concello fundamenta su decisión de cancelar el programa de becas no solo por la situación sanitaria, sino también por las dificultades que tuvieron los alumnos del programa anterior —que se volvieron a casa antes de que acabase el curso por la pandemia— para homologar sus estudios, toda vez que tuvieron que completarlos de manera telemática, ya desde A Coruña.