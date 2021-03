Los instrumentos de cuerda volverán a sonar la próxima semana tras un mes de silencio en los Conservatorios Superiores de Música de Galicia. Atrás quedan casi dos meses de estudiar en sus casas y dedicar a su preparación muchas menos horas de las que requieren los estudios musicales a ese nivel de profesionalización, con el consiguiente perjuicio para el avance del curso en muchos casos. Los estudiantes de canto, en la misma situación, podrán retomar también la actividad. Una decisión que, aseguran los afectados, llega tarde. “Estamos contentos de poder asistir a clase y poder estudiar en el Conservatorio. Es una alegría, pero llega tarde, ya que no consideramos que pudiésemos llegar a suponer un peligro en ningún momento”, juzga la flautista Mencía Resch, representante de los alumnos afectados.

Los estudiantes de viento y canto no han tenido, desde luego, el mejor inicio de año. Tanto en el Conservatorio Superior de A Coruña como en el de Vigo, sus disciplinas continuaban relegadas a la vía telemática, a diferencia de sus compañeros de cuerda, piano o percusión, que retomaron la actividad presencial el 22 de febrero. Muchos de ellos han tenido que hacer auténticos malabares para no perder el ritmo del avance del curso desde sus casas. “Estuvimos así desde el 1 de febrero. Hay una pandemia, lo entendemos perfectamente, pero nuestros compañeros pudieron volver y nosotros no. Éramos los únicos: en el resto de conservatorios de España, como Oviedo, San Sebastián o Pamplona podían asistir presencialmente”, denuncia.

Muchos de los estudiantes afectados se vieron obligados, incluso, a trasladarse a sus pueblos y aldeas para poder practicar con sus instrumentos sin molestar a sus vecinos con excesivos decibelios al tener que cumplir, en sus hogares, con las horas de estudio. Todo esto, con audiciones, pruebas y exámenes en el horizonte, con lo que tuvieron que convivir, además, con la incertidumbre de no saber si las clases presenciales llegarían a retomarse con el tiempo suficiente para aprovechar la docencia. “Una compañera tiene una prueba para acceder a un máster el 15 de abril. Si las clases se hubieran retomado, como se decía, después de Semana Santa, habría sido imposible prepararla bien”, asegura. Aunque los estudiantes trataron de adaptarse a las circunstancias de la mejor manera posible, existe, además, una última barrera insalvable: la tecnológica: “Los ordenadores no están hechos para que una flauta o un instrumento de viento transmita correctamente. Un par de semanas se aguantan, puedes mandar vídeos y los profesores los corrigen, pero más no”, afirma Resch, que asegura que el peligro de contagio en las instalaciones del Conservatorio habría sido, de todas maneras, ínfimo.

“En todo este tiempo no ha habido ni un solo brote. De hecho, las ventanas se abrieron más para asegurar la ventilación. Tenemos mamparas, el profesor está con mascarilla y, sino, disponemos de aulas grandes que se podrían habilitar”. Tras la última resolución de la Xunta, que han peleado en múltiples instancias, los cantantes e instrumentistas se muestran aliviados, pero con una certeza en mente: “Que esto no vuelva a ocurrir”.