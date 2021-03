El grupo municipal del BNG considerará un "incumplimiento gravísimo" del acuerdo de investidura que firmó con el PSOE la aceptación por el Gobierno local de una fórmula para el pago de la deuda de la Autoridad Portuaria que no sea la condonación o una solución análoga. El portavoz del grupo, Francisco Jorquera, advirtió que el Gobierno municipal "estaría rompiendo" ese pacto y que los nacionalistas harían una oposición más contundente en el Concello.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideró la cumbre celebrada en el Concello el 23 de febrero y la reunión entre la alcaldesa y el ministro de Transportes del pasado miércoles como un "fiasco para A Coruña", y como "la antesala de una nueva discriminación". Pontón aseguró que PSOE y PP tratan de cometer una "nueva traición" por intentar "obligar" a la ciudad a pagar la deuda portuaria, lo que tachó de "robo y estafa".

Jorquera alertó de que su formación "no va a aceptar rebajas" del acuerdo de investidura" y destacó que el ministerio no puso ni plazos ni fondos para el tren al puerto exterior, no respaldó la condonación de la deuda y mantiene el uso de los terrenos portuarios como garantía de su pago, por lo que estimó que se mantiene "abierta la puerta al pelotazo".

Pontón reclamó por su parte la "licitación inmediata" de la conexión ferroviaria de punta Langosteira y anunció que el BNG dará una "batalla institucional" para que los muelles interiores sean cedidos a la ciudad.