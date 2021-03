Dieciséis años después del inicio de las obras y nueve desde la llegada del primer barco a su muelle, el puerto exterior de A Coruña no solo carece de conexión ferroviaria, sino que ni siquiera se sabe cuándo comenzará a construirse. Su gestación y desarrollo está jalonada por una sucesión de trabas, por lo que aún habrá que esperar para que se concrete la fecha en la que se licitarán los trabajos y la fórmula para su financiación. A continuación se detallan los hitos principales de este proceso.

Los inicios. Las obras del puerto exterior comenzaron el 11 de marzo de 2005 y, pese a que todas las partes implicadas coinciden en que cualquier dársena precisa de un enlace ferroviario, no fue hasta 2008 que la Autoridad Portuaria presentó al Ministerio de Fomento un estudio preliminar sobre esta infraestructura en la que proponía su salida de la estación de Uxes y calculaba en 80 millones su coste, mientras que su plazo de ejecución sería de dos años.

Los primeros pasos. Hubo que esperar hasta abril de 2010 para que el ministerio licitase la redacción del estudio informativo de la conexión, que se adjudicó en octubre de ese mismo año. Hasta febrero de 2012 no se presentó el documento inicial del estudio, que sirvió de base para las consultas que hubo realizar para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental.

El trazado. La publicación del estudio informativo sobre la línea en julio de 2014 generó una intensa polémica, ya que al plantear los diferentes trazados posibles, el Ministerio de Fomento eligió el que pasaría por Rañobre para llegar a Langosteira, pese a que su impacto ambiental y social sería relevante. La razón esgrimida fue que sería el más económico de los cuatro trazados estudiados, ya que dos de ellos tendrían un elevado coste debido a que la mayor parte de su recorrido discurriría por túneles. El Concello de Arteixo encabezó la defensa del trazado que partiría del polígono de Vío para seguir hacia la carretera entre Meicende y Pastoriza y entraría en el puerto exterior a través de un túnel tras recorrer 6,5 kilómetros, de los que 4,5 serían túneles, por lo que es el más adecuado desde el punto de vista ambiental. El Concello coruñés alegó inicialmente para evitar que ese fuera el trazado seleccionado, ya que temía que la nueva vía perjudicase al parque empresarial de Vío, aunque finalmente respaldó la propuesta de Arteixo. El aluvión de alegaciones presentadas por los posibles perjudicados y el apoyo político al trazado que partiría de Vío hizo que Fomento rectificase.

El informe ambiental. Fomento aprobó en junio de 2017 la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, un trámite decisivo que advirtió de que el poliducto que construirá Repsol entre punta Langosteira y la refinería tendrá que tener en cuenta que coincidirá en las proximidades del puerto de Suevos con el trazado de la conexión ferroviaria del puerto exterior, por lo que habrá que “buscar la mejor solución para ajustar ambos trazados”, así como para “coordinarse” durante las obras, que también se desarrollarán cerca de la autovía de acceso a la nueva dársena, con la que también será necesario compatibilizar su presencia en esa zona.

Avances en la tramitación. El año 2018 trajo consigo importantes progresos, ya que en febrero se aprobó el estudio informativo que consagra el trazado seleccionado. Al mes siguiente la Autoridad Portuaria concluyó el proyecto constructivo y se lo envió en abril a Adif, momento en el que consideró que las obras podían ser licitadas. Ese mismo mes la Xunta y el Gobierno central se comprometieron a que la conexión ferroviaria se licitase en el primer semestre de 2019 y que fuese costeada por Adif y Puertos del Estado. Solo dos meses después de este acuerdo, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy fue relevado por el de Pedro Sánchez mediante una moción de censura, lo que paralizó esta iniciativa.

La licitación frustrada. El Ministerio de Fomento publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea en marzo de 2019, a solo dos meses de las elecciones generales de ese año, el anuncio de la inminente licitación de la construcción del tren al puerto exterior. Adif informó entonces de que la intención era licitar las obras con junio como plazo límite, pero las obras nunca llegaron a salir a concurso. La presidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera, declararía posteriormente que nunca fue informado del acuerdo de 2018 para financiar el tren a Langosteira y además se declaró partidaria de posponer la construcción de esa línea hasta que se estudie la viabilidad de un enlace ferroviario del puerto exterior con la línea de Santiago a través de Uxes, decisión que retrasaría notablemente la conexión proyectada inicialmente.

La cumbre de A Coruña. La falta de avances en el proyecto del tren a Langosteira, junto con la compleja situación financiera del Puerto y la incógnita sobre el futuro de los muelles interiores, llevaron al Concello coruñés a convocar el pasado 23 de febrero una reunión en la que participaron altos cargos de la Xunta y el Ministerio de Transportes. A pesar de que tanto los representantes municipales como los autonómicos reclamaron la urgente construcción de la línea, los presidentes de Puertos del Estado y Adif, además del secretario general de Infraestructuras, expresaron sus dudas sobre la viabilidad del tren tras el cierre de la central térmica de Meirama y reclamaron la realización de un estudio de viabilidad de la infraestructura, aunque ese documento había sido enviado ya días antes.

La reunión Feijóo-Ábalos. Tras la reunión realizada en A Coruña, el presidente de la Xunta puso encima de la mesa del ministro de Transportes la urgente construcción de la conexión por tren del puerto exterior. En el encuentro celebrado en el ministerio estaban los mismos altos cargos estatales y autonómicos que habían acudido previamente al desarrollado en el Concello. Ábalos adquirió el compromiso de ejecutar las obras y de fiar su financiación a los fondos europeos. El titular de Transportes no estableció ninguna fecha para la licitación de los trabajos y tampoco concretó qué tipo de recursos se solicitarán a la UE, ya que únicamente dijo que podrían ser los Next Generation, destinados a promover la salida de la crisis causada por la pandemia, o cualquiera de los otros de los que dispone la administración comunitaria. Pero el ministro no mencionó en su intervención el condicionante de un informe sobre la viabilidad del ferrocarril a Langosteira, del que Feijóo destacó una vez más su carácter de imprescindible para la dársena coruñesa. Ahora habrá que esperar a conocer la fecha de la salida a concurso de las obras y la fórmula definitiva para costearlas.