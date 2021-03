Los mariscadores se manifestaron ayer ante la Delegación del Gobierno para solicitar que Xunta y Estado mantengan una reunión técnica de la que salga un acuerdo sobre quién ha de pagar las compensaciones que les pertenecen como perjudicados por el saneamiento de la ría de O Burgo, una obra que llevan años reclamando y que, ahora, se encuentra ya en fase de apertura de las ofertas que se presentaron al concurso.

El proceso de adjudicación avanzó esta semana un paso más, con la apertura del primero de los sobres, en el que se supo que diez empresas habían presentado ofertas para ejecutar estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 26 meses y un presupuesto de 48,5 millones de euros.

En cuanto se adjudique la obra, tal y como la Consellería do Mar publicó en el Diario Oficial de Galicia, suspenderá los planes de explotación de los aproximadamente 80 mariscadores que tienen permiso para faenar en la ría y que, desde ese momento, ya no lo tendrán. Su problema es que, ni Xunta ni Estado se han puesto de acuerdo todavía en quién ha de pagar las compensaciones que les pertenecen, ya que no podrán trabajar hasta que finalicen las obras. La Xunta defiende que tiene que ser el Estado, como promotor de la obra, sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica entiende que tiene que ser la Consellería do Mar, ya que es la que tiene delegadas las competencias del marisqueo.

El portavoz de los mariscadores, Manuel Baldomir, afeó ayer a la Consellería do Mar que quiera “enredar” poniendo sobre la mesa la posibilidad de que otras administraciones sin competencias ni presupuesto en las compensaciones, como los Concellos a los que pertenece la ría.