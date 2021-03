A Repichoca comunicou onte, a través das redes sociais, que non abrirá máis as súas portas a consecuencia da pandemia e das restricións sanitarias. Este templo da música tradicional, do debate e da festa pecha logo de dezaoito anos de actividade. Na súa conta de Facebook, explican que, "tras un ano de peche", a situación fíxose "totalmente insostible" e que non poden manter o local pechado e sen ningún tipo de axudas para financiar este tempo de espera até que se reanude a actividade do lecer nocturno.

"Hai pouco máis de dezaoito anos abriamos as portas do noso pequeno templo do tradifolk. Ese primeiro ano gañabamos o mellor premio que se pode desexar, o Parrochos 2003. A xente elexíu o noso local como o mellor da Coruña chamando e votando naquel magnífico programa radiofónico do Xurxo e a Teruca, A Tropa da Tralla", din no comunicado de despedida, no que lembran os "miles de bailes" que se deron no local.

"Grazas a todas e todos por tantos anos de felicidade. Sobre todo, aos músicos e bailadores e bailadoras. Sen vós, A Repi sería simplemente un pub. Algún día, cando se poida, faremos unha homenaxe e despedida como a ocasión merece. Como vós merecedes. Grazas por facer dun local de hostalaría o mellor que nos pasou nas nosas vidas. Vémonos nas foliadas!!", reza o comunicado.

Músicos, cantantes e clientes habituais lamentaron onte e hoxe o peche deste local de Orillamar, que estará, por sempre, ligado á música tradicional e, por suposto, á festa.