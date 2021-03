Tras Someso y Xuxán, todo apunta a que el siguiente macropolígono de viviendas de la ciudad será el de San Pedro de Visma, al que el plan general le permite construir más de tres mil viviendas, en bloques de once a trece plantas. Sus principales propietarios avanzan en la tramitación tras modificar la distribución de las parcelas, los derechos para edificar que le corresponden a cada uno y las consiguientes cargas que pesarán sobre sus propietarios. Trece de ellos no han participado de los últimos acuerdos ni han podido ser informados. El siguiente paso será entregar y negociar con el Concello el proyecto de urbanización para adecuar los 400.000 metros de terreno del ámbito y dotarlos de servicios y espacios libres. Uno de los principales promotores es Metrovacesa, a quien pertenece también la iniciativa de As Percebeiras en Labañou.

La tramitación en Visma no es sencilla por la infinidad de pequeños propietarios con derechos y cargas en el suelo donde se va a desarrollar el polígono, muchos vecinos del núcleo tradicional de Visma. La junta que los agrupa aprobó a finales de año en asamblea, con un 80% de la propiedad presente, una serie de variaciones en el proyecto de compensación, esto es, en el documento que se adjudicarán las parcelas resultantes, distribuyendo equitativamente entre sus miembros las cargas y beneficios derivados de la ordenación urbanística.

La misma junta hace públicos a través del Boletín Oficial del Estado sus acuerdos para aquellos que figuran como propietarios pero a los que no se le ha podido notificar. Son ocho particulares, un grupo de herederos de un noveno particular, y cuatro empresas, entre ellas, Isoman, promotora del primer proyecto frustrado de Astilleros Valiña.

Fuentes municipales confirman que aún no han recibido por parte de los propietarios el proyecto de urbanización, que tiene que ser autorizado por los responsables municipales. La adecuación de los terrenos en el sector es imprescindible para que puedan empezar a construir, por lo que aún queda camino por delante para ver el primero de los edificios en la zona dada la magnitud del proyecto.

Al desarrollarse mediante el sistema de compensación, los promotores son los responsables de construir los viales de lo que será un nuevo barrio de la ciudad, así como de costear la instalación de todos los servicios necesarios, como el suministro eléctrico y el alumbrado público, además del saneamiento y el abastecimiento de agua. A finales del pasado año, los propietarios procedieron a la inscripción en el Registro de la Propiedad de las nuevas parcelas.

Desde 2002

El plan parcial del polígono de San Pedro de Visma se aprobó en el año 2002, pero a lo largo de los años se introdujeron en el mismo varias modificaciones, la última de las cuales se efectuó en 2013 por la obligación de proteger las antiguas canalizaciones de la ciudad y la Fuente de los Frailes. La ordenación establecida para esta zona autoriza edificios que en su mayoría alcanzarían entre once y trece alturas, mientras que otros tendrían entre ocho y dieciséis. El inmueble de mayor tamaño tendría veinte plantas.

Pero el Gobierno municipal coruñés todavía desconoce cuáles son los proyectos de edificación definitivos de los promotores, que deben dejar libre una cuarta parte del polígono para crear una franja de espacio verde que lo separe de la tercera ronda. La proximidad de esta vía de comunicación fue el mayor atractivo de esta actuación urbanística cuando comenzó a gestarse.

El esqueleto de Os Rosales, pendiente de una resolución judicial que se espera en un mes

El último verso libre del urbanismo de Os Rosales definirá su futuro en las próximas semanas. El esqueleto de diez alturas del número 50 de la calle Manuel González López, que se despliega entre tres calles, es la última pieza del desarrollo del barrio, que arrancó en 1991 y que, treinta años después, está ante una fecha definitiva. El Concello espera en “un mes” la resolución judicial que dictamine si los promotores han perdido o no la licencia, que les fue revocada en 2018, una década después de la primera solicitud y ante la falta de movimientos en un solar que no está, ni mucho menos, despejado y en el que se puede apreciar su estructura al aire y sin terminar. Urbanismo está a la espera de que se pronuncie la justicia ante el recurso del anterior Gobierno local de Marea tras ganar en primera instancia los promotores, que judicializaron la caducidad de la licencia y que están dispuestos a llevar adelante la obra de ocho plantas, con bajo comercial y bajo cubierta tras una primera etapa en las que los anteriores propietarios no pudieron por “una serie de circunstancias de índole personal”. De manera paralela y ante la posibilidad de un revés judicial, los ahora dueños de la parcela y promotores ya presentaron en 2019 el estudio de detalle para solicitar una nueva licencia en el caso de que el juzgado le diese la razón al Concello. Por una vía u otra, la idea de Urbanismo es que la obra se reactive y que se cierre el desarrollo del polígono, al que solo le quedaría justo enfrente una parcela libre que es propiedad municipal. La Junta de Gobierno Local decidió declarar la caducidad de la licencia de esta obra de Os Rosales en febrero de 2018 por estar la obra paralizada desde hacía siete años. El permiso para construir durante 36 meses le fue concedido en el año 2008, así como una prórroga de otros 24 meses en 2013, aunque el esqueleto ya estaba abandonado.