La continuidad del acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG está condicionada a la solución que se dé al problema de la deuda de la Autoridad Portuaria, ya que los nacionalistas advirtieron ayer que considerarán un “incumplimiento gravísimo” de ese pacto la aceptación por el Gobierno local de una fórmula que no sea la condonación o una solución análoga. El portavoz del grupo, Francisco Jorquera, declaró que el Gobierno municipal “estaría rompiendo” ese acuerdo y que a partir de ese momento el Bloque haría una oposición “más contundente” en el Concello y se postularía como alternativa.

Jorquera alertó de que su formación “no va a aceptar rebajas” y destacó que el ministerio no puso ni plazos ni fondos para el tren, no respaldó la condonación de la deuda y mantiene el uso de los terrenos portuarios como garantía de su pago, por lo que estimó que se mantiene “abierta la puerta al pelotazo”. “Hacer política no es vender humo”, comentó sobre los resultados de las reuniones sobre el futuro del puerto, en las que destacó que los nacionalistas, que no aprecian avances, rechazan que los muelles interiores sean utilizados como garantía de pago.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que participó en la misma comparecencia, consideró la cumbre celebrada en el Concello el 23 de febrero y la reunión entre la alcaldesa y el ministro de Transportes del miércoles como un “fiasco para A Coruña”, y como “la antesala de una nueva discriminación”. Pontón aseguró que PSOE y PP tratan de cometer una “nueva traición” por intentar “obligar” a la ciudad a pagar la deuda, lo que tachó de “robo y estafa”, ya que entiende que el puerto exterior es una obra de competencia estatal y que por lo tanto debe ser asumida por esa administración.

Marea Atlántica se manifiesta en la misma línea y muestra su preocupación por las palabras de Feijóo tras el Consello de la Xunta del jueves pasado en las que no mencionó la condonación de la deuda, algo que sí se ha dado en Valencia, y en las que volvió a abrir la mano a vender terreno de la fachada marítima para que el Puerto ingrese y así pueda hacer frente a su situación económica.

“Están preparando el terreno para que la deuda sea una excusa que justifique el pelotazo en los muelles”, avanzó María García, su portavoz del grupo municipal. “Puede condonarse, como se demostró en Valencia, pero no quieren”, acusa. “Prefieren mantenerla y decir que, como no puede pagarse, hay que hacer caja con los terrenos del puerto interior”, asegura. Marea refleja en su nota de prensa que el acuerdo de 2018 firmado por Feijóo e Íñigo de la Serna tenía “muchos puntos oscuros” relativos, sobre todo, a San Diego y Petrolero.