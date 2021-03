El Gobierno local ha solicitado una actualización del proyecto de reforma de la calle Pintor Villar Chao para mejorar la accesibilidad de la zona. Los vecinos se quejan de que las escaleras les impiden llegar hasta sus casas con seguridad. Una de las vecinas del barrio, Antía Fuentes, que ha sido madre de mellizos recientemente, ha abierto una petición en Change.org para forzar al Gobierno local a realizar obras en la zona que mejoren la accesibilidad cuanto antes. Ha reunido ya más de 130 apoyos, aunque sabe que lo que necesita la calle es una intervención por parte del Concello.

“Yo el problema del carrito lo tendré unos meses más, porque mis niños empezarán a andar, pero me preocupa la gente mayor, que se puede ver atrapada en su casa”, explica Fuentes, que asegura que, si bien durante el Gobierno del PP se encargó un proyecto para mejorar la accesibilidad de la zona, nunca se llegó a realizar, tampoco después, durante los cuatro años de Marea Atlántica en la Alcaldía, es por ello por lo que vuelven a hacer la petición, ahora que ha vuelto a cambiar de color el Gobierno local. Fuentes municipales indican que han solicitado la revisión del proyecto que el Concello tenía ya encargado para intentar mejorar la accesibilidad, aunque sin entrar en detalles de cómo serán esos cambios y que, cuando la empresa haga estas modificaciones, su intención es realizar las obras cuanto antes para que los vecinos puedan salvar las escaleras de la calle y llegar a sus viviendas sin tantos problemas.

Los vecinos se sienten también un poco abandonados, ya que ven que, en otras zonas como en Os Castros, se han iniciado ya las obras para la instalación de un ascensor, que conecta las calles Vila de Padrón y Ortigueira con la avenida de A Pasaxe y no se toman medidas para salvar la gran escalinata de Pintor Villar Chao. “En Os Castros hay una cuesta, pero no es un impedimento tan grande como el que tenemos aquí”, se queja Antía Fuentes, que ha solicitado reuniones no solo con el Gobierno local sino también con los partidos de la oposición para intentar que las obras se agilicen y para que, tanto las personas con movilidad reducida, como las que llevan carritos de bebé o de la compra, puedan acceder a sus viviendas sin ayuda de otros vecinos, que es el sistema que se ven obligados a usar.