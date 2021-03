Quen son as ‘malas mulleres’ das que fala o libro?

Así é como eran chamadas as mulleres de mala vida, é dicir, as presas, as reclusas. Na novela, este nome indica as mulleres que están no cárcere da Galera. Cando estou escribindo o libro Movendo os marcos do patriarcado, sobre Emilia Pardo Bazán, lin moitos textos de Concepción Arenal. Na súa biografía atopei o nome do cárcere da Galera.

Que sabemos deste cárcere?

Aí está: non se sabía nada. De toda a xente á que lle preguntei, só unha persoa sabía que a rúa Galera chámase así porque había aí un cárcere. Estes cárceres existían en todas as cidades de España, foi un invento dunha monxa no século XVII, que dicía que, igual que hai galeras onde os homes reman, ten que haber galeras para sacar da rúa a estas malas mullres. Créanse dese modo, mais a finais do XIX non quedaban moitas. Esta interesoume porque foi onde Concepción Arenal estivo de visitadora en 1863, 1864 e 1865. Foi a única visitadora de prisións que houbo.

Cal era a función de Concepción Arenal como visitadora de prisións?

Foi un posto que se creou para ela, depois o cargo desaparee. A súa función era controlar e ver o que ocorría alí, porque tanto as prisións como os hospitais, sobre os que ela tamén escribe, eran lugares nos que a vida era durísima. Ese lugar debía ser un lugar de rexeneración, que era a palabra que se utilizaba antes; agora falaríamos de reinserción. Eran lugares dos que ela fala como sitios onde non existía posibilidade de rexeneración, que estaban sucios, onde ningúen se preocupaba de que as mulleres fixesen algo. Ela o que ten que facer é controlar, mais o que ela intenta facer realmente son cousas que non entraban na súa función. Para iso crea, xunto a Juana de Vega, outra coruñesa ilustre, a Sociedade da Magdalena. Do cárcere non había nada, a xente non quería escribir destas cousas.

Se as mulleres reclusas quedan agora excluídas do relato, no século XIX, a exclusión era todavía peor.

Claro. Despois, esas mulleres pasan a outro edificio e desaparece a memoria. Por iso digo que a novela está escrita contra a desmemoria das 300 mulleres reclusas do cárcere da Galera. Como non había nada, busquei na hemeroteca polo nome da Sociedade da Magdalena. Empecei a escribir esta novela en marzo, fíxeno en pandemia. Nunca escribira unha novela tan rápido.O ano 2020 coincide exactamente co 1863: cando na novela se fala de que é luns, 16 de marzo, coincide tamén co primeiro día de confinamento en 2020.

O confinamento foi un xeito no que a sociedade puido experimentar como se vive nun cárcere.

Si. As datas son as mesmas. Cando a protagonista pensa na primavera que lle roubaron, porque non podía andar polo campo como a ela lle gustaba, a min estábame pasando isto: tamén nos roubaran a primavera. Nese momento, as bibliotecas estaban pechadas. A bibliotecaria da biblioteca Franciscana, Carmen Martínez, axudoume a conseguir os documentos, que teñen moita información do que fan Juana de Vega e Concepción Arenal, porque hai unhas contas detalladas do que mercaban. Así sabes o que había ou o que faltaba. Por exemplo, os nenos podían estar coas reclusas, e se lles asignaba algo de comida; pero nin se lles vestía, nin se lles mercaban medicinas. A Sociedade da Magdalena encargábase destas cousas. Foi maravilloso contar con esa documentación inédita. Permítenos saber algo da vida tan dura destas mulleres.

A historia que narra a novela é unha ficción?

Si. Dándolle voltas, quería que fose unha rapaza nova. Ao longo da novela, hai momentos nos que Concepción Arenal a relaciona cunha filla que perdeu, que tería nese momento a mesma idade, 15 anos. A protagonista da novela é Sisca, que é unha das formas nas que se lles chamaba ás franciscás no século XIX. Na novela non se sabe até a metade por que está presa Sisca, pero o que si direi é que está presa por non ser as mulleres donas do seu corpo. É algo polo que 100 anos despois as mulleres seguen indo ao cárcere. Esta foi unha historia que me contaron: o que eu atribúo a Sisca, ocorre na Coruña en 1953.

Todo o que conta a novela está adscrito, dalgún xeito, á realidade?

Si, está modificado porque é un personaxe de ficción, pero as cousas que pasaron ocorreron de verdade 100 anos despois. Sisca está presa, e aí está ese contacto ou tensión con Concepción Arenal. Ela escribiu unha serie de cartas, das que hai reproducidas parágrafos, que sabemos que se leron no cárcere da Galera. Das 300 mulleres presas, só coñecemos o nome de unha: Pepa a Loba. Trascendeu porque Concepción Arenal fala dela. Cando empecei a escribir a novela, Pepa a Loba non estaba, pero despois, lendo cartas de Arenal, moitas das cales están insertadas na novela, Pepa a Loba métese na novela. É un personaxe de grande carisma e personalidade. A lectura ten un papel moi importante, porque o primeiro que facían Juana de Vega e Concepción Arenal, co resto das mulleres da Sociedade da Magdalena, era ensinar a ler ás reclusas. Non temos datos, pero probablemente unha delas fóra a nai de Emilia Pardo Bazán, Amalia de la Rúa. De feito, nun momento dado, aparece Emilia de 14 anos na novela.