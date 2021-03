El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, adelantó ayer, tras la reunión del subcomité clínico, que la Xunta y Aena están ultimando los detalles del protocolo para poner en marcha cribados voluntarios a los pasajeros que lleguen a la ciudad por el aeropuerto de Alvedro. Su intención es que este sistema se implante también, una vez se despliegue en el aeropuerto, en la estación de trenes de San Cristóbal, toda vez que su puesta en marcha ha recibido ya el visto bueno de la Delegación del Gobierno.

García Comesaña indicó ayer que el test de antígenos al llegar al aeropuerto o a la estación de ferrocarril se podría desplegar en el resto de ciudades de Galicia, si fuese necesario, aunque se habilitará primero en A Coruña, por ser la que peores datos de incidencia registra y porque la bajada de la incidencia acumulada es también más lenta que en las demás áreas sanitarias. Comesaña recordó también, en su intervención, a las personas que lleguen a Galicia desde otras comunidades que tienen la posibilidad de anotarse en el registro de pasajeros de la Xunta, que les da derecho a una prueba diagnóstica. Y es que, el conselleiro aseguró que el Sergas pondrá a disposición del área sanitaria de A Coruña y Cee “todos los recursos” para frenar los contagios que, si bien han descendido estos días, sigue siendo el área que peor se comporta de Galicia,

Tras el análisis de los datos, no solo de los últimos siete días sino también de las últimas dos semanas, el subcomité clínico decidió no hacer cambios en las limitaciones que rigen actualmente en la ciudad de A Coruña y en los concellos cercanos. Eso implica que Arteixo sigue con su nivel alto de restricciones una semana más, por tanto, seguirá cerrado perimetralmente y su hostelería solo podrá abrir las terrazas con un aforo del 50% y sin consumo en el interior de los locales. Todos los demás concellos cercanos, A Coruña, Cambre, Culleredo, Sada, Oleiros, Bergondo, Abegondo, siguen en el nivel medio de restricciones y, por ello, cuentan con el interior de la hostelería al 30% de su capacidad, con las terrazas al 50% y con un máximo de reunión de cuatro personas no convivientes. La movilidad está permitida entre todos los concellos que se encuentren en la misma situación epidemiológica.

El Ayuntamiento de Miño, que el pasado martes estaba en nivel alto de restricciones, como Arteixo o Sobrado, debido a la buena evolución de sus datos, pasará a partir del lunes al nivel medio, de modo que se une al grupo de municipios con el interior de la hostelería abierto y se abre la movilidad con A Coruña y el resto de concellos, salvo con Arteixo.

El conselleiro destacó ayer la “bajada lenta” de los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Galicia, todavía con 73 pacientes, de los que, 25 están en centros sanitarios de A Coruña.

En su intervención también apuntó que esperaba cerrar durante el día de ayer el acuerdo con las oficinas de farmacia del área sanitaria de A Coruña para que, durante la próxima semana, pudiesen ya disponer de los test de saliva para poder hacer pruebas diagnósticas. Y es que, el Sergas defiende la necesidad de detectar cuanto antes a los positivos, sobre todo a los asintomáticos, para poder frenar los contagios en el área coruñesa.

El doctor Pedro Rascado, responsable de UCI en el hospital de Conxo (Santiago de Compostela), puso ayer el foco en que, aunque las cifras han mejorado, “las próximas semanas serán críticas para ver cómo sigue esta evolución”, ya que se producirán reencuentros de familias en Semana Santa y en el festivo de San José y, en estas citas se producen contagios, debido a la relajación en el cumplimiento de las normas. “Nuestro comportamiento en estas semanas puede incidir en que lleguemos a una cuarta ola o la evitemos”, puntualizó e instó a los vecinos a ser estrictos en el cumplimiento de las restricciones e, incluso invitó a reducir los encuentros y la movilidad “a lo imprescindible”. Rascado solicitó también a los vecinos que sean citados para los cribados —como los que se están realizando en A Coruña y en los que están llamadas aproximadamente 153.000 personas— que “no se queden en casa”, ya que la detección de asintomáticos es lo que consigue “romper la cadena” de los contagios.

Arrancan en el pabellón de Riazor las pruebas de saliva para detectar asintomáticos

El Sergas citará a 153.000 personas para que participen en el cribado masivo que arrancó ayer en la explanada del pabellón de Riazor. En esta ocasión, las pruebas que se realizan son de saliva y tienen como objetivo, como los anteriores cribados, detectar a asintomáticos para aislarlos y evitar que sigan esparciendo la enfermedad entre sus contactos. La alcaldesa, Inés Rey, que visitó ayer las instalaciones desplegadas en Riazor, animó ayer a los vecinos a que acudan al cribado. “Debemos hacer un esfuerzo para que los datos mejoren todavía más”, dijo la regidora municipal. En el dispositivo, que estará activo durante seis días, colaboran agentes de la Policía Local y también de Protección Civil. Dentro del Pabellón de los Deportes de Riazor, el Ayuntamiento habilitó varios espacios provisionales dedicados exclusivamente al personal del Sergas como un almacén, un comedor o un despacho para que estén más cómodos en las labores de análisis, gestión y envío de pruebas a los laboratorios. En la explanada hay dos itinerarios diferenciados, uno para los que acudan al cribado caminando y, otra, para los que lo hagan en su vehículo particular.