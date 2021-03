Nací en A Coruña y hasta que me casé viví con mis padres, José y Sara, en la zona de Vioño. Mi pandilla de toda la vida estaba formada por Manuel Cañás, Isma, Marcos, Gandino, Luis Miguel, Orlando, Sito, Riqui, Fiusi, Pepe Dios, Luis y Sergio Juane. Puedo decir que tengo buenos recuerdos de lo bien que lo pasé con todos ellos jugando a las bolas, las chapas, la bujaina y el escondite en Vioño, que en aquel tiempo eran campos y huertas en los que había muy pocas casas.

Recuerdo que con cualquier trozo de madera hacíamos espadas para jugar a los piratas y que con alambres fabricábamos trampas para cazar los conejos y lagartos que tanto abundaban en la zona. También jugábamos al fútbol contra otras pandillas y hacíamos escapadas hasta el Palacete del monte de Santa Margarita, donde se colgaban a secar arenques y pulpos.

En aquellos años los chavales nos hacíamos carritos de madera con ruedas para bajar las cuestas con más pendiente y hacer competiciones y nos enganchábamos en camiones o tranvías para bajar hasta el centro, que para nosotros era una aventura. Ir al cine los domingos era una auténtica alegría para todos, ya que disfrutábamos mucho de las películas de aventuras en las desaparecidas salas de barrio, como España, Doré, Monelos y Gaiteira.

Cuando crecimos dejamos de ir a estas porque empezamos a frecuentar las del centro, además de acudir a todas las fiestas y bailes que había en la ciudad y los alrededores, como el Sally y La Granja, que eran los que más nos gustaban. Algunas veces nos íbamos hasta Carral en los autocares que eran conocidos como la Pachanga y la Cucaracha por lo viejos que eran. En verano íbamos a las playas de Riazor y Lazareto, donde casi siempre nos encontrábamos con amigos, y también paseábamos por las calles de los vinos, los Cantones y San Andrés para ver a las chicas.

En mi juventud empecé a moverme en el mundo de la mecánica, ya que en vacaciones ayudaba a mi padre en el taller de automóviles que tenía en Vioño. Con el tiempo le cogí gusto a las motos y al motocross, que entonces era casi desconocido en la ciudad y se practicaba en el paseo de los Puentes, Vioño y O Ventorrillo cuando todavía estaban sin urbanizar. Solíamos ir muchas veces en pandilla a ver a los aficionados que practicaban en el paseo de los Puentes con motos de pequeña cilindrada que estaban trucadas, como las Derbi, Puch o Rieju. Más tarde pude tener una Derbi Coyote de 50 centímetros cúbicos trucada y empecé a practicar y participar en las carreras que se organizaba para aficionados, aunque cuando empecé de verdad fue cuando compré una vieja Bultaco usada que preparé para poder competir en las primeras carreras oficiales que hicieron en Galicia.

La primera fue en Lugo y puntuaba para el Campeonato de España. Aunque no me conocía nadie, en las dos mangas que corrí estuve por delante de los mejores pilotos nacionales, pero por mi inexperiencia me caí varias veces y perdí tiempo, aunque al final fui el gallego mejor clasificado, lo que me animó a competir en el Campeonato de Galicia, que gané varias veces con la Bultaco que me prestaban en Motos Galán, que era el representante de la marca en la ciudad.

Por culpa de la mili no pude participar en el Campeonato de España que se disputó en Ceuta, pero al acabarla me compré una Montesa Capra y gané una prueba en Santiago y al día siguiente otra en Ourense. Pero como me caí varias veces, me quedé tocado y la moto averiada, por lo que decidí dejar este deporte y me pasé al del automóvil. Como trabajaba en el taller de mi padre, llegó a mis manos un Seat 124 que estaba para el desguace y lo fui reparando poco a poco hasta que pude participar con él en 1981 en la Subida a Celas de Peiro, en la que quedé por delante de coches mucho más potentes.

Eso me hizo animarme a participar en la Subida al Iroite, en Noia, y posteriormente en el Rally de A Coruña, en el que obtuve el quinto puesto, pese a que competían grandes pilotos locales, como Piñeiro, Miguel Martínez, Barrio, Vázquez y José María Puig. En 1983 corrí el Rally Ciudad de A Coruña, que era puntuable para la Copa Nacional Seat Panda, con un Panda de serie y gané en todos los tramos. Después participé en las copas Panda nacional y gallega y en otras pruebas por toda España.

Fue una época muy especial para mí, en la que hice grandes amigos entre los pilotos, como Carlos Orozco, Ángel García, Sergio Juane, Ángel Longueira, Ernesto Rumbo o los Arosa.

Testimonio recogido una semana antes del fallecimiento del autor por Luis Longueira y con el cual su familia y amigos le rinden homenaje.