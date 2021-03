Nada cambia en A Maestranza. Las antiguas parcelas de Defensa continúan valladas, la vegetación crece y nada se desarrolla en ellas pese a que una promotora adquirió dos de esos terrenos hace un año y medio para levantar 156 viviendas en dos edificios. Antes de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, los responsables de Urbanismo intentaban negociar con la empresa por la modificación del plan especial en marcha porque, según fuentes municipales, la pretendida rebaja de edificabilidad podría originar indemnizaciones. Fuentes municipales apuntan hoy que no ha habido avances significativos desde hace un año. Añaden que el Concello ha solicitado a la empresa un estudio de detalle del ámbito en el que prevé construir y que aún no ha recibido este documento, que ordenaría pormenorizadamente los volúmenes y su disposición y que es previo a la obtención de las autorizaciones para levantar los bloques.

A Maestranza es una zona sensible. Cuando gobernaba, Marea Atlántica suspendió durante un año en ese ámbito las licencias de parcelación, edificación y demolición para proteger el ámbito. BNG y la plataforma Defensa do Común, además de vecinos del casco histórico, también se oponen a que se construya y el PSOE, una vez vendidas las dos parcelas tras dos subastas desiertas, apostó por rebajar la edificabilidad con un cambio en el plan especial. Pero el proceso está estancado: las licencias solicitadas por la promotora Lipromo a finales de 2019 no se han aprobado, el Concello las condiciona ahora a un estudio de detalle mientras prosigue con la modificación urbanística y las conclusiones a las que hayan podido llegar la empresa y los responsables de Urbanismo no han trascendido más de un año después de que empezaran las conversaciones.

La pretensión del Concello con el cambio en el plan apunta a la reducción total de la edificabilidad en un solar de A Maestranza que Defensa ya había excluido de la venta directa, donde se habían encontrado restos arqueológicos de la muralla medieval. De las vendidas, en una propone reducir los pisos que se pueden construir y la otra la deja como está, según informaba el Gobierno local en enero de 2020. Un mes después, técnicos municipales emitieron informes desfavorables a la concesión de las licencias por la construcción de aparcamientos en los sótanos de los edificios, razón por la que Urbanismo advirtió de la necesidad de hacer sondeos arqueológicos con el permiso previo de Patrimonio.