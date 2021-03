Cristina Toba pechou a sala Bâbâ Bar, un piar da música ao vivo na Coruña, en setembro de 2020. Aínda resoa o golpe desa persiana ao baixar por derradeira vez. Un eco que se repite, semana tras semana, negocio tras negocio. Este mesmo xoves, na Repichoca, ese “pequeno templo” da música tradicional, como o definía a parella propietaria, Noa e Churi, ao despedirse na redes sociais. Entre un caso e o outro, un ronsel de peches. Día tras día, a hostalería, o ocio nocturno, o comercio e a cultura coruñesas entoan unha sinfonía de persianas baixadas que xa non se volverán levantar. Un eco que escoita todo o mundo menos a alcaldesa.

Inés Rey anda moi ocupada facendo declaracións históricas, sacando fotos históricas e anunciando axudas históricas. O que non son tan históricos son os resultados: 600 axudas sen pagar desde xullo e 2020, e as que foron concedidas só se cobraron nun 80%. Iso si, en canto recibes un euro, tes que anuncialo cun cartel que che manda o Concello con moito autobombo, ou ameazan con facerche devolver os cartos.

O outro día vin un destes carteis un no Orzán, nun dos locais que aínda pelexa para volver subir a persiana cada día, o Moncho. Pero ao carón da propaganda obrigada de María Pita, había outro letreiro máis persoal e moito máis sincero. Viña dicir que o 11 de marzo lle ingresaran uns 960 euros, 80 euros ao mes desde que comezou a pandemia que non chegan nin para pagar impostos, “e inda por riba teño que poñer este cartel dicindo que me axudan”.

Algo parecido contaba o outro día Juan, un dos meus provedores de café. Juan, que escoita moito e a moita xente, sabe o que é falar claro. “As axudas non sei, pero o que non paran de chegar son as facturas”. Ese é o día a día de centos de pequenos negocios na Coruña. O que non sae nas fotos de Inés Rey.

O plan de choque contra a pandemia, o que se deu en chamar Presco, foi un traballo conxunto de todos os grupos da oposición en María Pita. Puxemos traballo, ideas e votos para sacar adiante políticas públicas fronte a unha crise sen precedentes. Algunhas saíron mellor e outras peor, é lóxico, porque ninguén sabía como ía evolucionar a loita contra a COVID. O que non é lóxico é que o goberno se instale no triunfalismo, que se negue a avaliar o que aconteceu. Para a alcaldesa, foi todo un éxito.

Pero deixar varios millóns sen gastar ao tempo que se esgotaban as axudas non foi un éxito. Estar a mediados de marzo sen o mínimo bosquexo de como imos renovar o Plan de Rescate en 2021 non é un éxito. Negarse a aprobar un Orzamento 2021 adaptado á realidade... é un absoluto fracaso.

Levamos meses pedindo datos, avances e propostas. O único que recibimos son os aplausos que Inés Rey se dá a si mesma. Pero por moito que aplauda, non vai tapar o golpe doutra persiana que baixa por derradeira vez.