El Ayuntamiento y la Xunta llevan un año reclamando “agilidad” al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para cerrar el convenio por el que quedarán definidos los compromisos de cada administración en la construcción y gestión de la estación intermodal. Solo se ha acordado un borrador a tres bandas que aún está en tramitación, según responde el Gobierno estatal a una pregunta escrita del senador del PP Miguel Lorenzo. No es el único retraso que suma la infraestructura coruñesa, para la que todavía no se han licitado obras por parte de ninguna administración. La misma respuesta revela que el contrato para remodelar la terminal ferroviaria, que corresponde licitar al Estado, depende de nuevos trámites técnicos que no establecen plazos.

Adif adjudicó en enero pasado “trabajos para actualizar el proyecto de construcción de la remodelación de la estación para adecuar el proyecto a las modificaciones del nuevo Código Técnico de Edificación”, señala la contestación al senador popular.

Las obras en la estación de ferrocarril se aprobaron en abril de 2019 y están estimadas en 48,5 millones de euros. Su licitación la anunció el delegado del Gobierno en Galicia dos meses después, aunque en enero pasado Adif la pospuso a este año sin señalar fecha aproximada. Los Presupuestos del Estado reservan una partida de 18,6 millones para iniciar los trabajos, que consistirán en la reforma del interior de la estación, el cambio de la distribución de algunas instalaciones y la construcción de una pasarela sobre las vías para que peatones y ciclistas circulen entre las avenidas de A Sardiñeira y Ferrocarril. Ahora las obras recogidas en el proyecto necesitan ser actualizadas y adaptadas a cambios técnicos.

La remodelación de la estación del tren deberá además estar adecuada “a los nuevos requerimientos que ha planteado la Xunta en el proyecto básico de la estación de autobuses”, según indica la misma respuesta del Gobierno a Miguel Lorenzo. Fuentes de la Consellería de Infraestruturas replican que no ha recibido requerimientos adicionales y que su proyecto, que se licitará en los próximos meses, avanzó pese al retraso que tiene el proceso de contratación de Adif. Matizan que al ver ambos proyectos de forma conjunta lo que se decidió fue hacer una separata para licitar aparte un proyecto para las zonas comunes entre las obras del órgano ferroviario estatal y las de la Xunta.

Adif mantiene “reuniones periódicas y programadas” con las administraciones local y autonómica “para coordinar las actuaciones en las estaciones e infraestructuras del área intermodal”, continúa la respuesta del Gobierno central. En la de octubre pasado, desde Galicia se le volvió a pedir al Estado que le diese mayor velocidad a la confirmación del convenio.

A este paso le sucederá después el traslado del convenio a los ministerios de Hacienda y de Política Territorial para que emitan sendos informes favorables. La Xunta apuntaba a finales del año pasado que Adif estudia la conveniencia de remitir el acuerdo al Consejo de Ministros también para su aprobación, un requisito que no se siguió en la tramitación de otras dos estaciones intermodales de Galicia, las de Santiago y Ourense.