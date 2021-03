Marco Táboas es de A Coruña, aunque vive en Baleares, es experto en estrategia y transformación empresarial y mañana impartirá una charla, organizada por la Universidade da Coruña, a los estudiantes del Grado de Empresa y Turismo sobre la gestión pública y los desafíos del sector.

Mala época esta para el turismo con las restricciones sanitarias...

Sí, se ha acelerado con el coronavirus, pero el cambio generacional ya se estaba fraguando desde hace mucho tiempo, en cuanto a la forma en la que la gente consume las cosas. Se habla de transformación digital, pero a mí me gusta hablar de transformación a secas, porque la gente se piensa que, para entender la transformación digital, lo que tiene que hacer es comprar tecnología o abrir una página web. Y sí pero no. Porque antes de todo eso, hay que entender el entorno digital.

¿Cómo ?

Hay que ver dónde están los clientes que tenían, cómo consumen, cómo encuentran la información, dónde compran...

Los metabuscadores de vuelos que comparan precios gratuitamente, ¿hasta qué punto perjudican o ayudan a los profesionales del turismo, toda vez que hacen lo que antes ofrecía una agencia de viajes?

No ayudan ni dejan de ayudar, pero sí que han cambiado la manera de consumir,. Nadie se compra ya un hotel o un vuelo en una agencia. No necesitas un intermediario para eso. Ahora al turista tienes que aportarle un valor añadido que antes no tenías que darle. Eso ha cambiado con la democratización de los vuelos y con la llegada de las aerolíneas low cost. Esa forma de comprar es la que ha cambiado. No sé si las plataformas les ayudan o no, pero lo que tienen que hacer es darse cuenta de qué es lo que necesita el cliente y en qué le pueden ayudar. Si no aportas, pierdes al cliente.

¿En qué pueden aportar si, cada vez, hay más personas que hacen sus compras por internet?

Pues ofreciendo desde un seguro de viajes, a entradas a eventos en destino. Hay un montón de soluciones que todavía no están en la mano del cliente y que sí pueden ofrecer las agencias. El problema es aferrarse al modo de venta antiguo, de vender el paquete y, después, intentar colar algunos complementos. Yo creo que es al revés, el producto ya no es el paquete, sino que el producto son los complementos, que son los que aporta la intermediación. Si hablamos de destinos, pasa lo mismo, las agencias de intermediación turística tienen una forma muy tradicional de acercarse a los clientes. Siempre han pivotado sobre lo mismo. En Galicia, la gastronomía, en Baleares, la playa y el sol. Ahora la gente segmenta mucho más y busca de una manera más específica los viajes. O te esfuerzas en decir que tienes algo más o es muy difícil llegar.

En el turismo está muy de moda eso de proporcionar experiencias, ¿beneficia esa corriente a ciudades como A Coruña?

Claro, porque el modelo de turismo no es de masa. Hay un tipo de turismo que es muy nicho. Son grupos de gente a los que les gusta visitar baterías navales o castillos, monumentos... Hay mucho turismo cultural, que se sale de lo habitual y al que antes no se atacaba porque era muy difícil llegar. Ahora es mucho más fácil porque se puede segmentar la publicidad utilizando aplicaciones y redes sociales. No es decir: “Ven a A Coruña, que se come bien”, que está bien, pero, si queremos buscar a ese público, tenemos que decirle que venga porque le vamos a enseñar cómo los coruñeses echaron a los ingleses cuando quisieron entrar en la ciudad. Viena lo hizo muy bien hace un par de años. Tenía teatralizados prácticamente todos los monumentos y eso da un punto de vista de la ciudad distinto.

¿Es momento de intentar captar turismo estatal y cercano o de apostar por planes más ambiciosos a pesar de la pandemia?

Me juego la cabeza a que hay un montón de turismo interno que se puede activar con este tipo de acciones, de tratar de enseñar otras caras de A Coruña, que hasta ahora no se enseñaban y que están ahí. Generar ese tipo de experiencias, porque, al final, siempre hacemos publicidad de lo mismo, de la típica fiesta gastronómica, de las fiestas de agosto... Se pueden vender otras cosas, como un recorrido por los museos, que no se explotan como toca. Se trata de darle a la gente lo que busca, porque eso de ir a una ciudad porque es bonita y se come bien... Eso lo dicen todas y, además, es cierto en casi todas, porque esto ya no es lo que era. Galicia, dentro de lo que se está haciendo, se está moviendo bastante bien, porque la gente que viene ya sabe que puede hacer muchas cosas.

¿En A Coruña, antes de la pandemia, se estaba potenciando mucho el turismo de cruceros, conviene seguir apostando por él?

Se va a recuperar y se hará pronto, porque es un entorno cerrado. Si los controles de acceso son los correctos y, finalmente, se pone en marcha la cartilla de vacunación, se va a recuperar y pronto.

Es un tipo de turismo que genera polémicas, ¿es importante mantenerlo o es mejor apostar por otros nichos de mercado?

Comunicar experiencias es lo que va a salvar el turismo, incluso el de los cruceros, porque el turista que viene lo hace con la idea de hacer cosas, si no tienes nada que ofrecerles, se acabarán cansando de esta escala. Lo importante es tener cosas que ofrecer en destino y entender qué buscan las nuevas generaciones cuando viajan. Buscan destinos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente... Igual a la gente le interesa ver cómo funcionan las bateas o cómo es la lonja del pescado y la de A Coruña es de las más importantes. Hay actividades que se salen de lo típicamente turístico y son las que diferencian los destinos. No todas las ciudades tienen la Torre de Hércules o esta lonja.

¿Y el cambio en la estrategia necesita la colaboración de las administraciones y de las empresas privadas o se puede conseguir trabajando solo desde lo público o desde lo privado?

Tiene que ser una combinación público-privado. Las administraciones son las que tienen que empujar, porque son las que tienen la competencia en los activos culturales. Si la Administración no quiere abrir el castillo de San Antón, no se abre y es a la Administración a quien le compete generar una ruta que explique la batalla de Elviña, por ejemplo. Contar qué pasó con María Pita, dónde está Drake... Eso no puede ser privado, a no ser que sea una concesión y hay mucho que activar por parte del sector público, pero el privado tiene que acompañar. En Baleares, por ejemplo, se intentaron activar acciones para desestacionalizar el turismo, por parte de la Administración pública, y fracasó porque los empresarios no querían abrir en invierno. Para que funcione, público y privado tienen que tener la conciencia de que el destino tiene que estar vivo durante todo el año y que sea sostenible. Y, en Galicia, como hemos vivido siempre del campo y del mar, creo que tenemos mucho camino andado.