El clarinetista Daniel Broncano —hermano del cómico David Broncano— confesó esta semana, en el programa El Faro, de la Cadena SER, que fue un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, en Santiago de Compostela, en un día de lluvia, el que le despertó la pasión por la música. Fue en el verano de 1994, cuando toda la familia estaba de vacaciones. “A mí me impresionó muchísimo. Toda esa masa de sonido que salía de la orquesta, no me la podía creer”, relató. A partir de ahí, quiso escuchar más música, pidió que le acercasen a ella y, sobre todo, tocar el oboe, que era el instrumento que más le gustaba. “Es como un síndrome de Stendhal, pero con el sonido”, resumió.