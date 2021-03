La baja demanda de plazas en las escuelas infantiles de la red municipal a consecuencia de la pandemia provocó que, durante este curso, hubiese plazas vacantes, algo que no ocurría en convocatorias anteriores. Desde el inicio del curso, el Concello iba ofertando cada mes las plazas que quedaban libres, para que familias que no hubiesen accedido a la red en el primer procedimiento pudiesen hacerlo a lo largo del curso.

Esta oferta de las matrículas, sin embargo, se suspendió este mes, porque el Concello abrirá la convocatoria el 30 de marzo para el próximo curso ofertando las 410 plazas que quedan libres, después de que las familias que tienen a sus niños de cero a tres años en la red hayan solicitado la renovación de su plaza durante un año más.

Esta decisión, que se tomó en el Consejo de Escolarización, deja a las familias con pequeños que hayan cumplido ahora los tres meses sin posibilidad de unirse hasta final de curso a las escuelas infantiles municipales que, este año, por primera vez son gratuitas, tras un acuerdo del Gobierno local con Marea Atlántica.

Fuentes municipales alegan que, como el 30 de marzo se abrirá la convocatoria de las plazas para el próximo curso, ya no pueden incorporar más alumnos, porque generarían el derecho a tener plazo el próximo año, ya que todos los alumnos que entran en la red tienen prioridad sobre los que todavía no lo han hecho. De modo que esas plazas les pertenecerían a ellos si las solicitasen y no podrían entrar en el concurso en el que están inmersas.

Esta circunstancia ha generado quejas entre las familias que no han podido acceder a las plazas habiendo cumplido todos los requisitos, ya que, a pesar de tener derecho a tener una plaza en la red municipal, no podrán contar con ella hasta el próximo curso, perdiéndose, de este modo, varios meses de conciliación gratuita.

Fuentes municipales explican también que no pueden incorporar a más menores a sus aulas, a pesar de que existen plazas libres, para no romper las aulas burbuja, a pesar de que, durante los meses previos a marzo, sí que se dio la oportunidad a las familias de que matriculasen a sus pequeños y que se uniesen a las escuelas infantiles.

La convocatoria del próximo curso introduce cambios, como que las familias puedan solicitar plaza para los bebés que no han nacido todavía. Los solicitantes recibirán más puntuación si matriculan a dos o hermanos en la red municipal. El Gobierno local prevé publicar la lista de admitidos en abril.