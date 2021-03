Marea Atlántica denuncia el “alto grado de incumplimiento” de los proyectos para Feáns incluidos en el acuerdo con el PSOE para aprobar los presupuestos municipales del año pasado. Según esta formación, que visitó ayer el barrio, no se realizaron las obras de mejora del centro cívico, no se reurbanizó el Camiño de Campos y no se avanzó en la creación del Bosque de Breogán.

A esto añade que tampoco se puso en marcha la recuperación de la senda fluvial del río Feáns, prevista en el anterior mandato, y que formaría parte del programa Sendeiros da Coruña para conectar el Bosque de Breogán con el río Mesoiro, Elviña, Novo Mesoiro y Feáns. La asociación vecinal del barrio trasladó a Marea la necesidad de dotar de un patio cubierto al colegio público para que pueda ser usado en días de lluvia, así como el arreglo del Camiño da Aguieira, que se encuentra muy deteriorado y el mantenimiento del antiguo lavadero y el río.