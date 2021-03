Óscar Vázquez Valiño es de Caldas de Reis, tiene veinte años, y acaba de conseguir la plaza de trombón bajo de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Es una casa que conoce bien, ya que formó parte de la Orquesta Joven, como ya lo había hecho su padre, José Luis Vázquez, en los años noventa. El lunes, en el Coliseum, fueron las pruebas de selección para ocupar una plaza que, durante muchos años, ocupó Petur Eiriksson, hasta que la enfermedad lo apartó de los escenarios. A la audición se presentaron 23 candidatos, procedentes de España y también de Portugal. Óscar Vázquez asegura que es ”un sueño cumplido”.

¿Cómo empezó su relación con la Orquesta Sinfónica de Galicia?

Es una historia un poco emotiva porque mi padre ya estuvo en la escuela de la Orquesta Joven, era tubista y colaboró algunas veces con la Sinfónica de Galicia. Todos en mi familia somos músicos, es una tradición, así que, la música me gustó siempre, desde muy pequeñito. Había un vídeo que yo veía siempre, en el que salía la Orquesta Joven y yo siempre le decía a mi padre que yo quería tocar allí. Mi padre me decía que, cuando cumpliese los catorce años, me podría presentar a las pruebas. Recuerdo que no te podías presentar hasta los 16 años pero que, al cumplir catorce, por mediación de Petur Eiriksson [trombón bajo principal de la OSG], ahora fallecido, me presenté. Entonces, no me cogieron, porque era muy pequeñito y, desde entonces, era mi ilusión entrar en la Orquesta Joven. Era un prestigio y no solo a nivel Galicia. Cuando por fin entré, pusieron a todos los músicos de reserva y no en activo, pero yo tuve la suerte de que me llamasen para todos los encuentros. Fue bestial.

¿Cómo fue el primer encuentro?

Me acuerdo que estaba en el instituto, en primero de Bachillerato, y que me llamó mi padre y me dijo que me tenía que dar una mala noticia, porque no iba a poder pasar el día de Reyes en casa, porque me acababan de llamar de la Joven, para ir a tocar y el concierto era ese día. Yo vivía en Caldas de Reis con mis padres e iba al instituto a Pontevedra. A partir de entonces, la admiración que yo tenía por la Joven fue a más. Era un sueño. La primera vez que toqué con la Sinfónica tenía 17 años, me llamaron para tocar en un concierto didáctico y fue brutal porque, a partir de entonces, me llamaron más veces. Yo me levantaba por las mañanas con la ilusión de ver el correo por si tenía el mensaje de Lucía Sánchez que me ponía: “Tocar con la OSG”. Hace dos semanas seguía teniendo esa misma ilusión, de que ojalá me llamasen para tocar con ellos. Para mí fue muy bonito que me cogiesen en la prueba este lunes y, sobre todo, que se quedasen contentos y de pasar a formar parte de esa gran familia. Para mí es un sueño cumplido, además, tan joven, porque cumplo 21 años en octubre.

¿Y cómo eligió el trombón bajo y no siguió con la tuba, como su padre?

Mi padre también tocó el trombón. Empecé con el bombardino, pero me gustó el trombón y, cuando llevaba un año o así, como yo soy muy grande, me dijeron que tenía cuerpo para tocar el trombón bajo y yo, inconscientemente e inocentemente, porque tenía seis años, dije que sí, que me gustaba mucho y, desde ese día hasta hoy.

Y tener no solo un puesto de trabajo sino este puesto de trabajo con veinte años tiene que ser increíble...

Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero es como si a un jugador de la cantera del Barcelona le dicen que hay una vacante en el primer equipo en su puesto y que se presente a las pruebas que pasa a formar parte de la plantilla.

Y con la seguridad de que lo van a convocar y de que va a jugar de titular...

Sí, porque soy el trombón bajo principal. Es que aún no me lo creo.

¿Y qué papel jugó Petur Eiriksson en su formación?

Era una persona que quería mucho a mi padre y a mí y nosotros a él. Yo iba mucho con él a clase. Para mí era un ídolo y sigue siéndolo. Yo creo que allá donde esté, el lunes me echó una mano para poder ganar. Espero que esté muy orgulloso del trabajo que puedo llegar a hacer y que yo pueda acercarme a su altura, llegar ya sé que no, porque era muy grande.

¿Y cómo fue la prueba?

Fue dura. Llegué a las ocho de la mañana; al final, aunque éramos más, solo fuimos 23. Hicimos un sorteo y yo saqué el número veinte, así que no toqué hasta la una de la tarde. De los 23, pasamos ocho a la segunda ronda y, a la final, solo dos. Para mí fue muy complicado, veía cómo entraban los compañeros, cómo salían. y pasaron muchas horas hasta que pude tocar. En la segunda ronda me mandaron repetir cosas, pero con indicaciones de cómo querían que lo hiciese. Y ya la tercera ronda fue brutal.

¿Y cómo fue la prueba, podían tocar la pieza que quisiesen o había un repertorio cerrado?

Nos dijeron qué teníamos que tocar en cada ronda, las obras y los extractos y después con toda la sección. Las pruebas son a telón cerrado, así que, el jurado no sabe quién está tocando. Al acabar las rondas decían los números que habían pasado a la siguiente fase. Cuando me lo dijeron no me lo creía. y sigo sin creérmelo. Cuando pasé a la segunda ronda, para mí ya era un logro y a la tercera, más. Cuando acabé de tocar ya me encontraba fatal, me dolían los ojos, la cabeza, el estómago... No comí nada en todo el día, no dormí... Y cuando me eligieron me vine abajo totalmente. No recuerdo unos nervios así.

¿Era el más joven de la prueba?

Yo creo que sí, mi compañero en la prueba final tenía treinta años y el siguiente más joven creo que tenía 26.

Para llegar ahí, supongo que hará falta mucho talento pero también mucho esfuerzo y muchas horas de estudio.

Puede ser que yo tenga talento y condiciones, pero hay una frase que me dice siempre mi padre que es que el estudio gana al talento cuando el talento no estudia. Por mucho talento que tengas, si no estudias... De hecho, ahora que entro en la orquesta es cuando más tengo que estudiar. La vida de un músico se basa en eso, en seguir mejorando y en estudiar hasta el día que te mueras. Lo bueno de esta profesión que tanto nos gusta es avanzar siempre.

¿Se plantea dar el salto internacional más adelante?

Paso a paso. Hace tres años, yo entré en la Orquesta de Extremadura, allí no sacaron la plaza a concurso, hicieron una bolsa de trabajo y la gané, tenía 18 años recién cumplidos y adquirí mucha responsabilidad y unas tablas que me ayudaron mucho. Me presenté a premios también y estuve en la Orquesta Joven de España... Así que, paso a paso. Solo en este mes de mayo voy a pasar por seis solistas, ocho directores y voy a tener compañeros muy buenos.

Uno de los maestros que lo dirigió fue Gustavo Dudamel, ¿no?

Sí, tuve mucha suerte de que la Sinfónica me llamara para ese concierto, porque era tocar la Novena Sinfonía de Beethoven y con Dudamel. Fue un punto de apoyo y de confianza muy grande.