La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta todavía no ha recibido el proyecto de ejecución para la rehabilitación del cine Avenida, “necesario para autorizar la intervención”, indican fuentes del Gobierno gallego. El Concello, que está tramitando la licencia de obra solicitada por Abanca, propietaria del edificio, debe enviar estos documentos, que definen en detalle la intervención, pero todavía no lo ha hecho. Desde el Ayuntamiento no concretan cuándo completarán este trámite.

El inmueble situado en el número 7 del Cantón Grande está vacío desde 2007, cuando la entidad bancaria se lo compró al fundador de Inditex, Amancio Ortega. Hace casi un año y medio que Abanca inició el proceso para conseguir la licencia de obra y así rehabilitar el edificio, aunque no ha concretado qué futuro le espera, pese a que había anunciado en el momento de la adquisición que podría habilitar en él oficinas y espacios de actividad institucional y social. La reforma tiene que adecuarse al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja y Pescadería.

Hace un año, la Concejalía de Urbanismo pidió a Abanca que realizase cambios y subsanaciones técnicas importantes en su petición de licencia para poder llevar a cabo la rehabilitación del edificio, que se encuentra muy deteriorado. Cuenta con protección integral (nivel II) por su excepcional valor arquitectónico y cultural, por lo que solo se pueden realizar obras de conservación y restauración, sin modificar la distribución de espacios.