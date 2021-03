El grupo municipal de Marea Atlántica registró una pregunta para el próximo pleno en la que pedirá explicaciones al Gobierno local por la “inadmisión de nuevas altas” en las escuelas infantiles municipales, en las que todavía quedan plazas libres. Demandan que el ejecutivo dé a conocer las alternativas para las familias que no tienen plaza. Desde el Concello alegan que, como el 30 de marzo se abrirá la convocatoria de las plazas para el próximo curso, ya no pueden incorporar más alumnos, porque generarían el derecho a tener plaza el próximo año, ya que los alumnos que entran en la red tienen prioridad sobre los que no lo han hecho.