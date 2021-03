La Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes cumple treinta años. Treinta años en los que ha tenido siempre como objetivo, según explica su presidente, Pedro Vasco, abrir las puertas del museo y del arte a todos aquellos que pensaban que, quizá, eso no era para ellos. Cuenta Vasco que crearon la asociación porque Maruxa Seoane, la viuda de Luis Seoane, les dejó a ellos el legado del artista para que lo custodiasen y difundiesen mientras no se abría la fundación. Es por ello por lo que, desde su inauguración, tienen un puesto en el patronato.

“Promover, crear, impulsar, estimular y apoyar al propio museo” eran los pilares de la asociación cuando se fundó y siguen siéndolo treinta años después. Vasco destaca no solo la calidad de Belas Artes y de las obras que ofrece al público, sino también “el equipo humano” que lo integra y que hace de este museo un centro del que no solo quieren ser “amigos” sino que todo el mundo lo conozca y lo disfrute. Vasco explica que “todos los museos importantes” cuentan con una asociación de amigos y que ellos quisieron ser ese soporte para el de Belas Artes, que es “uno de los más importantes de Galicia” y que atesora obras del Museo del Prado, pero eso les ponía una presión extra, ya que tenían “que estar a la altura de las expectativas”, así que, tuvieron que tirar de imaginación para poder dotar de contenido esas “instalaciones maravillosas” que el museo ponía a su disposición.

Así que, se les fueron ocurriendo ideas como los concierto en otoño, el ciclo de cine Arte no celuloide y talleres que sirviesen de puerta de entrada “a nuevo público”, como los niños o los jóvenes. “Hacemos conferencias, también cursos sobre la historia del arte... Nos vinculamos a la sociedad y tenemos la suerte de tener unos socios que son fantásticos”, comenta Vasco. Actualmente son unos 300 y asisten “a casi todas las actividades”, ayudan y se prestan a impartir estas clases en las que el público no siempre está al máximo de su motivación.

“Fuimos de los primeros en hacer cursos en las vacaciones de navidad y en verano, cuando no había nada en A Coruña. Todos los niños venían allí porque no había mucho más que hacer, y el niño traía al padre y, de paso, visitaba el museo y veía lo bonito que es. Es una manera de llegar a nuevos públicos”, recuerda Vasco.

Cuenta que han procurado que los cursos los impartan artistas locales, como Héctor Francesch, y, también, que no haya prejuicios con el arte, que los participantes puedan aprender técnicas de grabado o de grafiti, para que más vecinos pierdan el miedo a entrar en el museo.

Con el tiempo, empezaron a trabajar también con colectivos. “Tuvimos el acierto de trabajar en proyectos de inclusión social. No es sencillo de hacer sin caer en una visión paternalista”, explica Vasco y es que, primero, empezaron con Un museo en movimiento, hace cuatro años —gracias a la financiación de la Fundación Emalcsa— y los colectivos de personas mayores y con problemas de salud mental. Un programa por el que recibieron premios a nivel estatal y, después, siguieron con otras ideas, como Identidades, para las personas migrantes, sin techo, en riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género, financiado por la Diputación. Pero, si alguna idea ha funcionado mejor que ninguna otra ha sido la de organizar viajes. “La única queja que nos ponen es que no los dejamos ni respirar”, bromea.

Gracias al Concello, cuentan también con una beca para estudiantes que se acaban de graduar en Historia y que hacen visitas guiadas a los colegios y que forman parte del equipo de Educación del museo. “Se han beneficiado ya veinte o treinta jóvenes. Es muy importante, porque tienen su primer contacto con el mundo laboral en el museo”, relata Vasco.

Sobre cómo ha cambiado el coronavirus la manera de difundir el arte y su actividad, Vasco dice que pronto se sabrá, porque tienen en mente proyectos, aunque todavía no se pueden contar.