La pintora que recorrió España

Nací el lugar de A Pezoca, en el municipio de Oleiros, donde viví los primeros años de mi vida, hasta que me trasladé a la ciudad, en la que estudié en el Liceo La Paz, donde trabajaba mi madre, Ersi, mientras que mi padre lo hacía en el hotel Rías Altas de Santa Cristina. Antes de empezar mis estudios la Universidad pensé en cursar Ciencias del Mar o Bellas Artes y finalmente mi afición por el arte hizo que me decantara por la última de esas carreras, que estudié en la Universidad de Granada y a cuyo término me dediqué por completo a la pintura.

Mis primeras amigas fueron Cris Fariña, Bea, Cristina y Fátima, mientras que entre los amigos destaco a Rivera y Bruno. Recuerdo que en aquellos años jugábamos sin problemas en la calle al salir del colegio y que esperábamos al domingo para ir al cine con la paga que nos daban, sobre todo al Equitativa, que era de sesión continua y en el que lo pasábamos muy bien viendo películas infantiles de aventuras con la familia.

Pero era mejor cuando nos dejaban ir con la pandilla a aquellas funciones que parecían un hormiguero de niños y en las que nos poníamos a patear el suelo para animar al protagonista cuando había una persecución. Eso hacía que el acomodador se enfadase y nos enfocase con su linterna para que nos callásemos, aunque sin conseguirlo por mucho que nos llamara la atención.

También me acuerdo de los paseos por el centro que nos dábamos y de la cantidad de gente que había por los Cantones, la calle Real y los jardines de Méndez Núñez los domingos y festivos. En el estanque de Méndez Núñez la gente se sentaba en el borde y echaba de comer a las truchas y percas, mientras que los niños pequeños jugaban con barquitos de vela.

Durante el verano, frente al Kiosko Alfonso se instalaban barracas de feria, además de los coches de choque de Camarero, a los que fui muchas veces. También había carritos de pedales con un caballito delante en los que los niños hacían un recorrido desde la estatua de Curros Enríquez a la de Daniel Carballo.

De quinceañeras hacíamos excursiones en bicicleta hasta la Torre de Hércules, que para nosotras entonces estaba muy lejos, y en el centro parábamos con frecuencia en el bar Linar para tomarnos unos bocadillos. La época en la que las chicas nos aburríamos más era la Semana Santa, ya que teníamos que ir a misa y a las procesiones con la familia, mientras que los chicos podían hacer esos días lo que quisieran.

Empecé a ir a los bailes de juventud en el Circo de Artesanos con mis amigas y mi abuela Carmiña de carabina, pero cuando nos empezaron a dejar ir solas lo hicimos al Playa Club y a El Moderno, de Sada. También íbamos a las fiestas de Oleiros, donde se hacían novilladas y capeas de vaquillas a las que acudía mucha gente de la comarca.

Al acabar mis estudios de Bellas Artes empecé a pintar en la calle Real acuarelas de temas coruñeses para intentar venderlas y darme a conocer, tras lo que viajé con una amiga durante siete años por ciudades españolas pintando motivos de cada una de ellas y ganarme así la vida. Esos años me sirvieron de gran experiencia, sobre todo mi estancia en Sevilla, ciudad en la que vendí muchas acuarelas de toros, toreros y bailaoras de flamenco.

Al regresar a esta ciudad empecé a pintar temas folclóricos, como gaiteiros, bailes gallegos y la Torre de Hércules, que pude vender incluso a clientes de Francia y Turquía, además de paraguas en los que reproducía esos motivos y que siguen teniendo una gran aceptación.

En la actualidad sigo practicando la pintura y me reúno con mis amigas de siempre y otras nuevas, como Yolanda, Marta, Ada, Irina, y Bea y Alejandro —que es mi pareja— en mi tienda de la calle Real, llamada Guai Guay, también acompañada de mis hijos, Intia y Mara.

Testimonio recogido por Luis Longueira