Maderas Becerra, en Mesoiro, es un aserradero con actividad desde 1978. Desde hace un año y medio la Policía Local ha constatado, a raíz de unas denuncias vecinales, que la empresa, sin amparo de su licencia, amontona madera fuera de los límites de su recinto en la calle O Gean. Por tal motivo, el Ayuntamiento, tras la constatación posterior de la Consellería de Medio Ambiente, inició un año después un expediente de reposición de legalidad y ordenó a la firma cesar provisionalmente su actividad. Esta resolución ha derivado en alegaciones de la empresa y en un cambio de decisión por parte del Concello a través de un decreto para no interrumpir su trabajo, pero con la reiteración de que la maderera deje de almacenar troncos en parcelas del exterior de su superficie hasta que no cuente con permiso para ello. La empresa ha recurrido.

Sus responsables solicitan la suspensión del decreto de comienzos de febrero pasado que permite la actividad pero impide el uso de la superficie colindante porque alegan que si no la utiliza supondría “un perjuicio a la empresa y a todos sus trabajadores”, según ha explicado el Gobierno local al grupo municipal del BNG en la respuesta a una pregunta escrita del último pleno. El aserradero alega, de acuerdo con la misma contestación, que el hecho de no disponer de esos terrenos para amontonar materia prima provocaría “una paralización del cien por ciento de su actividad” por no disponer de espacio suficiente para reunir los troncos que utiliza para toda su producción.

Maderas Becerra, consultada por este periódico, ha declinado dar explicaciones, aunque apunta que confía en que el conflicto se solucione pronto. El Gobierno local detalla en un anexo que adjunta a la respuesta del BNG que la firma maderera alegó en diciembre de 2020 que había presentado ante la administración una comunicación previa de cambio de titularidad y modificación no sustancial de su actividad, con la que informó al Concello de que contaba con la autorización pertinente para almacenar madera “en dos parcelas de su propiedad” ubicadas fuera del recinto del aserradero. Según recoge el expediente, agentes de la Policía Local se presentaron dos veces en el lugar en enero y comprobaron que esos dos terrenos exteriores se siguen usando como depósito de madera.

Tras esta constatación, el Concello dictó un decreto el pasado 2 de febrero para levantar la suspensión temporal de la actividad del aserradero, pero instando a la empresa a circunscribirse al recinto principal según aparece en la licencia municipal que se le concedió en la década de los años setenta. El decreto, notificado a Maderas Becerra y a la entidad vecinal que denunció las supuestas irregularidades, acuerda el “cese definitivo” del uso de las parcelas externas “en tanto no cuenten con título habilitante para su ejercicio”.