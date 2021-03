Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado, fue muy claro el pasado 23 de febrero en la ciudad (y días después en Madrid) al concluir la cumbre entre administraciones en la que se debatieron cuestiones claves parar el Puerto de A Coruña: la entidad está “al borde de la bancarrota” por “no haberse cumplido nada de lo pactado” en los convenios de 2004, dijo, y su deuda por la construcción del puerto exterior no puede ser condonada. Toledo responde a LA OPINIÓN a un cuestionario que le llegó días antes de que el ministro José Luis Ábalos garantizase la conexión ferroviaria a la dársena exterior, todavía sin licitar.

Desde 2012 Langosteira recibe barcos y en 2021 sigue sin tren. ¿La importancia del acceso ferroviario es la misma ahora que entonces?

Cuando se construyó el puerto exterior se proyectó para dar servicio a un tipo de tráficos que han tenido una evolución muy diferente a la planificada en su momento, entre otros, los tráficos de graneles sólidos, que se han visto gravemente afectados por la desaparición del carbón, la mercancía sobre la que se basaba la mayor parte de la carga ferroviaria. Hoy en día estamos trabajando en el análisis del estudio de rentabilidad actualizado que nos ha hecho llegar la Autoridad Portuaria, conforme al volumen de tráficos existente y las nuevas previsiones de su evolución para los próximos años. Como cualquier decisión sobre una inversión de tal magnitud, debe venir avalada por estudios técnicos de demanda y rentabilidad socioeconómica que la justifiquen.

¿De qué depende, perdidos los tráficos de carbón por el cierre de Meirama, la viabilidad económica del acceso ferroviario?

Los tráficos han bajado en los últimos años, en particular el de graneles sólidos, que eran los principales candidatos para utilizar los servicios ferroviarios. En apenas dos años se han reducido a la mitad, de cerca de 5 millones de toneladas en 2018 a poco más de 2,5 millones en 2020. Entre 2015 y 2020 el Puerto de A Coruña ha perdido un 25% de tráfico, a pesar de la ampliación, y sin embargo el resto del sistema portuario lo ha incrementado. Esto es un síntoma inequívoco de que debe apostar decididamente por una diversificación de tráficos que le de sostenibilidad. El Puerto tiene una óptima posición geoestratégica y unas infraestructuras envidiables. La solución, necesariamente, debe ser incrementar y diversificar los tráficos que compensen la pérdida del carbón.

¿Puede el Estado, o debe, dar alternativas a las consecuencias de la descarbonización?

El Estado ya está realizando propuestas muy concretas, como la estrategia de movilidad sostenible que plantea el Ministerio de Transportes, que es una respuesta desde el sector del transporte a la Ley de Cambio Climático. Dichas leyes no deben ser vistas solo como leyes de corte ambiental. Deberían ser también leyes dirigidas a crear un nuevo paradigma económico dirigido a dar respuesta a las nuevas necesidades que plantea la descarbonización de la actividad económica.

El Plan de Empresa del Puerto recogía la venta de terrenos portuarios, como los muelles urbanos. No se vendieron. ¿Hay que vender suelo para poder amortizar la deuda del Puerto, o concesionar la gestión de las instalaciones portuarias?

La situación económica de la Autoridad Portuaria está comprometida porque los préstamos que en su día suscribió con Puertos del Estado y con el Banco Europeo de Inversiones para acometer las obras del puerto exterior se amortizaban en gran medida con la venta de esos activos y al no producirse esa venta, una vez pasado el periodo de carencia, la amortización contra su cuenta de resultados supera su capacidad financiera a corto plazo. Además, la pérdida de tráfico agrava coyunturalmente la situación. En cualquier caso, el Puerto tiene la capacidad suficiente para asegurar su rentabilidad económica mediante el incremento de sus ingresos, vía generación de nuevos tráficos y una alta ocupación de sus instalaciones y con la contención de los gastos e inversiones. Y necesariamente ha de rentabilizar el suelo que no sea indispensable para la actividad portuaria para obtener ingresos.

¿La venta de activos a la que tiene que recurrir el Puerto incluye la venta a empresas privadas?

No necesariamente. Desde lo público se pueden encontrar fórmulas para que todo o parte de esas propiedades sigan siendo públicas, en especial las destinadas mayoritariamente al uso y disfrute ciudadano, potenciando así las relaciones puerto-ciudad. Independientemente de ello, se debe buscar un equilibrio para asegurar la generación de los recursos económicos necesarios para el Puerto.

¿Seguirá pagando solo intereses el Puerto por la deuda con Puertos hasta 2035, o su refinanciación tiene otros condicionantes?

Puertos del Estado ha manifestado su predisposición a analizar las condiciones del préstamo, siempre que se cumplan ciertas obligaciones. Estamos trabajando con el Puerto para definir aspectos concretos y las necesidades de la posible refinanciación. La idea es rebajar la cantidad anual a amortizar hasta 2035, cuando vence el préstamo del BEI, para después incrementarla y que de esa forma sea digerible.

Usted dijo el 23 de febrero que no se perdonó la deuda al Puerto de Valencia. ¿Por qué los Gobiernos local y gallego y los partidos de la oposición la han reclamado y la siguen pidiendo para A Coruña?

Efectivamente, no se ha condonado ninguna deuda a ninguna Autoridad Portuaria por varios motivos. Primero, porque rompería el principio fijado por la Ley de Puertos de autofinanciación de los puertos, quebrando un modelo que funciona satisfactoriamente sin coste para las arcas públicas. Por otro lado, establecería un agravio comparativo y una distorsión de la competencia interportuaria establecida en la Ley de Puertos. Y por último, no se puede olvidar que la obra del puerto exterior ha contado para su financiación con 267 millones de Fondos de Cohesión. La Unión Europea podría considerar que la condonación de la deuda es incompatible con dicha financiación. Estos motivos se han explicado al resto de administraciones, pero quienes reclaman la condonación de la deuda deberían ser quienes debieran contestar por qué lo hacen a pesar de conocer la imposibilidad de llevar a cabo la misma. Quiero pensar que cuando se empezó a reclamar se desconocía que los puertos, aunque son públicos, son diferentes del resto de la administración porque están en el mercado en régimen de competencia competitiva. Lo lamentable es que algún responsable portuario lo haya hecho porque sí que sabía a ciencia cierta que pedía peras al olmo. No se puede engañar a la gente sacando una reivindicación imposible, quizá para tapar los incumplimientos de venta de activos y de traslado de la refinería de Repsol a punta Langosteira.

“Conviene garantizar el acceso ciudadano a los muelles”

¿Es posible iniciar en breve la reurbanización de los muelles, como prevén el Puerto y el Concello, o intervenir en ese ámbito está condicionado por la deuda? Puertos del Estado siempre apoya que los puertos tengan una relación amplia y consensuada con el resto de las instituciones y, además, en el caso de las relaciones puerto-ciudad es obligado, porque existe un interés común, que los ciudadanos perciban el puerto como algo suyo, como fuente de empleo y actividad económica. En el caso de A Coruña considero que todas las administraciones somos conscientes de que para la reordenación futura de dichos espacios es conveniente garantizar la accesibilidad ciudadana a los mismos, pero debe hacerse de forma compatible con la necesidad de obtención de los recursos económicos necesarios para el Puerto. ¿Es necesario, como señalan los convenios de 2004, que los terrenos portuarios sean urbanizables para sacar más rendimiento de ellos para pagar la deuda? Esa es una posibilidad que se contempló en su momento, cuando se decidió acometer la construcción del puerto exterior, y que así se reflejó en los convenios. Pero han pasado 17 años y todas las administraciones implicadas coincidimos en que es necesario llevar a cabo una revisión de dichos convenios. Por ello, en la reunión del 23 de febrero se acordó crear una comisión de trabajo para avanzar en un nuevo protocolo que recoja las distintas posibilidades de actuación para dichos terrenos.