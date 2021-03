La Xunta de Goberno del Consorcio de Turismo aprobó ayer, por unanimidad, la creación del Convention Bureau, un ente con participación público-privada para coordinar la captación de congresos y reforzar la imagen de A Coruña como destino de referencia en el turismo de negocios (MICE). La gerente del Consorcio municipal, Lanzada Calatayud, avanza que “los estatutos ya están hechos y en próximos días se anunciará la firma de su constitución”, por lo que apunta a abril como fecha para “empezar a trabajar”.

La creación de esta plataforma profesional para la captación de congresos, “una demanda histórica”, según Calatayud, ya figuraba en el Plan Estratégico de Turismo 2017-2020. Las entidades fundadoras son, además del Consorcio, Palexco, Expocoruña, la Fundación Instituto Ferial de A Coruña, la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, Orzán Congres, Océano Azul Comunicación y DMC Galicia Group Travel. Además, la gerente desvela que “se están teniendo conversaciones con otras empresas, con la Diputación, que está muy interesada en participar, y con la Universidad, que es un ente que genera muchos congresos”.

Esa colaboración público-privada es la clave de esta oficina, que ayudará a incrementar el turismo de congresos, lo que supondrá, señala el concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, “un importante impacto económico para la ciudad”. Hasta ahora, esta actividad no estaba coordinada y cada agente trabajaba por su cuenta aunque, recuerda Calatayud, “había colaboraciones puntuales”.

El Convention Bureau servirá, entre otras cosas, para asistir a ferias profesionales del segmento MICE y dar a conocer A Coruña como destino de referencia. También se desarrollará una campaña de marketing y se creará una página web.

“Dentro de lo malo que estamos viviendo, la pandemia nos permite tener tiempo para madurarlo y poner las bases”, opina Lanzada Calatayud, que informa que “la recuperación del segmento MICE está previsto para el último trimestre del año”. De ahí la importancia de crear ahora este ente de captación de congresos para, en este tiempo, “reunir todo el material, crear la marca y situar A Coruña de forma competitiva”.

La ciudad, que acogerá la asamblea anual de la Spain Convention Bureau, ya solía atraer congresos antes del coronavirus, pero la gerente del Consorcio de Turismo reconoce que todavía “queda camino por recorrer” y tiene características para mejorar su posicionamiento. “En muchas ciudades, los palacios de congresos están a las afueras. Aquí no. Además, la relación calidad-precio es muy buena. La gastronomía es un punto fuerte que no tienen otras ciudades”, detalla Calatayud, que recuerda que el plan de turismo no solo marca como objetivo que sea destino de viajes de negocio sino también que A Coruña “se convierta en referente del turismo urbano”.

Para la alcaldesa, Inés Rey, la creación de la Convention Bureau supone “un gran avance tanto para el progreso económico de la ciudad como para su imagen” . Además, según Borrego, este tipo de turismo de trabajo “ayudará a compensar la estacionalidad”.

Conexiones aéreas con Bilbao y Madrid

La Xunta de Goberno del Consorcio de Turismo también adjudicó ayer el contrato de promoción para la conexión aérea entre Alvedro y Bilbao a la compañía Volotea, la única que se presentó al concurso, y el enlace entre A Coruña y Madrid a la aerolínea Iberia. El edil de Turismo, Juan Ignacio Borrego, destaca que estas adjudicaciones “estabilizarán la conexión aérea de A Coruña con su principal hub, Madrid, y con el de Bilbao, en la búsqueda de enlazar Alvedro con el sur de Francia”. Borrego opina que Alvedro “tiene que reforzarse para volver cuanto antes a la senda de crecimiento que presentaba antes de la pandemia”.

Marea denuncia la pérdida del vuelo a Londres

El concejal de Marea Atlántica y representante en el Consorcio de Turismo, Alberto Lema, advirtió ayer de la “pérdida definitiva” de la conexión aérea con Londres, un enlace que ofertaba Vueling. El pasado septiembre, el Concello suspendió temporalmente el contrato con esta aerolínea por el coronavirus. El Gobierno local anunció que la rescisión sería hasta este mes, pero de momento no ha informado sobre nuevas negociaciones, pero tampoco ha confirmado la cancelación del vuelo a Heathrow. Lema apunta que se trata de “un enlace esencial no solo para le turismo, sino para la actividad económica”. “Hace meses que avisamos de la necesidad de actuar y negociar con Vueling para darle la vuelta a los recortes”, concluye.