Es su primer libro en solitario, ¿es fruto del confinamiento o ya venía de antes?

Qué va. Es fruto de llevar toda la vida escribiendo y de no atreverme nunca a publicar. En 2017, haciendo limpieza del ordenador, me di cuenta de que varios de mis poemas tenían un nexo común, algunos tienen más de diez años. Decidí organizarlos en un poemario. En 2019, se lo enseñé a una amiga, me animó a publicar, pero en el último momento me eché atrás. Hasta ahora.

Está con la campaña de apoyos para convertirlo en realidad, si todo va bien, en septiembre, con la editorial Zasbook.

Quería estar segura de que lo que quería publicar le iba a interesar a alguien. y la idea del crowdfunding me parecía curiosa porque sale o no sale. Si no interesa no pasa nada, al menos no me quedo con la intriga.

Por ahora, parece que sí, porque ya supera los mil euros...

En las doce primeras horas ya pasamos del 50% del objetivo, pero esto también puede ser que todos los amigos y conocidos entrasen el jueves, cuando salió la campaña. Pero todavía quedan muchos días.

Habla de lo que pudo haber sido, de lo que es y de lo que nunca será... ¿Amor y desamor?

Hay gente que escribe muy bien con la cabeza, otra que lo hace con el corazón y yo escribo con las tripas. El libro habla de relaciones amorosas, de maneras de entenderlas y de diferentes momentos que marcaron un punto de inflexión. Son momentos que me cambiaron y puedo decir que siempre para bien. Mi madre, que era muy sabia, decía que no existe el amor eterno, pero que hay gente que tiene la suerte de morirse antes de que se acabe. Los primeros poemas hablan de experiencias que nunca llegaron a ser una relación. Podrían haberlo sido, porque estuvieron a punto, pero se quedaron en otra cosa. Lo que es habla de relaciones reales, que fueron o son consolidadas y, Lo que nunca será habla de relaciones que terminaron.

Así que son poemas 100% María Nieto...

Sí, el libro es muy yo, que era lo que más miedo me daba.