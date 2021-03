El colectivo In Nave Civitas inauguró el viernes un mural que reproduce dos obras de Urbano Lugrís en el lateral de la escalera de la parte trasera del instituto Rosalía Mera, en Labañou. La iniciativa ha contado con la colaboración del centro educativo y de la asociación vecinal Francisco Rodríguez Otero. Las obras escogidas son Torre de Hércules, fechada en 1960, y Homenaxe ós músicos e poetas do mar, de 1973. El grafitero KSE se encargó de plasmar los dos trabajos de Lugrís. La iniciativa surgió como forma de utilizar el arte para reivindicar las vistas al mar desde el barrio, que defienden vecinos de la zona frente al plan inmobiliario de As Percebeiras que avala el Gobierno local.