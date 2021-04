El director gallego Xavier Bermúdez ha reunido, 16 años después, al tándem que había conmovido al público en León y Olvido para rodar Olvido y León. La premisa de la primera, ahondar en la vivencia de dos hermanos mellizos y solos, uno de ellos con síndrome de Down, interpretados por los actores Marta Larralde y Guillem Jiménez, evoluciona ahora para retratar a la dupla en su madurez y contar qué han estado haciendo todo este tiempo. La presentación del filme, con posterior coloquio, se celebró ayer en los cines de Os Rosales, en A Coruña.

La primera entrega de la historia de Olvido y León se publicó en 2004. Ahora, 16 años después, tiene una continuación. ¿Lo tenía previsto así entonces?

La verdad es que nunca había pensado en continuar con los personajes. Cuando acabé la primera parte, al menos, dije rotundamente que no cuando la gente me preguntó si tenía pensado rodar una segunda parte. Trabajar con personas con síndrome de Down es complicado a veces, porque te dan mucho afecto pero también te absorben un poco. Tanto Marta [Larralde] como Guillem [Jiménez] me lo propusieron muchas veces. En cada aniversario de la película me pedían que rodase la segunda parte. Decidí hacerla cuando dejaron de pedírmelo.

Así que Olvido y León hay que agradecérsela a la insistencia de sus protagonistas.

Sí, me lo pedían cada tanto. Luego surgió. Supongo que yo también echaba de menos a los personajes.

Es habitual que salgan secuelas de algunas películas reconocidas, pero es menos común que sea tras 16 años.

Sí, por eso quise hacerla como una película totalmente autónoma. Quien ha visto y conoce la anterior puede encontrar algunos detalles de la primera, pero es una película que se puede ver perfectamente sin conocer la anterior. Está construida como una película única.

Con todo, ¿recomienda ver la anterior antes de ir al cine?

Bueno, siempre habrá alguna cosa que se entienda más, sobre todo por el tema del paso del tiempo. 16 años son muchos. Cuando iba a empezar el rodaje estuve hablando con Guillem el día anterior. Me dijo: “Xavier, tienes que darte cuenta de que yo en estos años he cambiado”. Le dije: “No te preocupes, ya verás cuando nos veas a Marta y a mí”. El cine es implacable mostrando ese tipo de cambios.

En todo este tiempo, los actores han cambiado. ¿Cómo lo han hecho sus personajes?

Eso lo tiene que ver y contrastar el espectador. En la primera película, la agresividad de Olvido por el descontento que tiene hacia la situación que vive se volcaba hacia su hermano. En esta ocasión, esa agresividad la vuelca hacia sí misma, es más consciente de que no es su hermano el responsable de la situación. Hay un conflicto, que es el principal, que se da entre el deseo de vivir una vida que merezca la pena y el freno que pone la situación social, las circunstancias que vivimos actualmente.

¡No hablará del coronavirus!

No, no. Me refiero al trabajo precario, la situación económica en general. Cuando se rodó la película, nadie pensaba en que pasaría algo así.

¿Cómo fue la experiencia de volver a reencontrarse en un rodaje tantos años después?

La verdad es que fue muy buena. Evidentemente fue distinto; nos lo tomábamos todo con mucha más calma, con más serenidad. La colaboración fue la de siempre, Marta trabajó muchísimo con Guillem y el resto de las actrices y actores con Síndrome de Down. También hubo una colaboración muy grande con el equipo, hubo un ambiente muy propicio para hacer la película. No me gusta que sea un mero traslado de guion, tiene que haber vida. El trabajo fue muy bueno.

¿El equipo de entonces también se mantiene?

El guion lo escribí yo en solitario. En Olvido y León hemos tenido un gran equipo, con Jaime Pérez encargado de la fotografía. Es curioso, no se le conocía mucho en Galicia, pero es un fenómeno. Hemos tenido un equipo muy bueno, tanto en sonido, con Juan Gay, como en vestuario, que es de Mar Fraga, o el montaje, de Sarayo Ramil, o la producción ejecutiva, que es de Digital Cine Media, con Oscar del Caz y Manane Rodríguez.

Hablaba de la evolución del personaje de Olvido. ¿Cómo ha crecido, en la pantalla, el de León?

Una frase de él es que sigue en las mismas, simplemente. Su destino, su deseo mas grande, es estar con su hermana Olvido. Eso lo tiene, mejor o con más carencias. La parte esencial la tiene, cuando él hace algo porque su hermana lo presiona para que busque trabajo o busque una novia, lo hace sin el apuro de fracasar, porque para él eso no es un fracaso, ya que está con su hermana pase lo que pase. Hay una permanencia, esa devoción se sigue manteniendo.

¿Introduce algún enfoque distinto en alguno de los temas? ¿Qué ha cambiado en su mirada como director?

Yo supongo que sí, no sé decirlo, lo dirán quienes vean la película. Lo que han destacado quienes ya la han visto es que no tengo interés en escribir si no tengo una actitud de ambivalencia hacia los personajes. Me despiertan ternura o interés, pero también una cierta ironía. Esas dos cosas están: la mezcla de dureza y de ternura está, aunque algo cambiada. La mayor parte de las críticas ha destacado esto.

Estrena la película en una época complicada para las salas de cine. ¿Qué acogida ha tenido?

La película la estrenamos ahora, porque no se pudo hacer antes. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en septiembre, como se hizo con otras películas, y sin duda habría sido una época mucho mejor que esta. Ahora, con tantas restricciones, la gente va muy poco al cine. Creo que hay que recordar que el cine es un lugar seguro, allí se toman muchas precauciones. Todavía no se ha conocido ningún caso de contagios que se hayan dado en las salas de cine, porque las distancias son más rigurosas. Es una pena, porque la gente no se está animando, muchas parejas no tienen con quién dejar a los niños, no ha sido una época muy buena. Con todo, la gente que ve Olvido y León nos da muy buenas señales, dicen que les impresiona y gusta. A ver cómo sigue la cosa.