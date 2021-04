La aerolínea Vueling ha actualizado sus planes para Alvedro durante el mes de mayo. Apuesta por reforzar la conexión con Barcelona, con dos frecuencias diarias, de lunes a domingo. Las salidas los lunes, jueves y domingo serán a las 9.30 horas y a las 21.45 horas. Los martes, miércoles y viernes, a las 9.25 horas, 21.55, 21.45 y 21.35 horas. Los sábados los enlaces serán a las 9.25 y a las 21.15 horas. Esto significa que pondrá a disposición de los viajeros 22.320 plazas al mes, según calcula la plataforma de apoyo a Alvedro, Vuela Más Alto. Durante el mes de mayo, la aerolínea reactivará también Valencia, Gran Canaria y Tenerife Norte, con una frecuencia semanal.

El enlace con Valencia se operará los domingos a las 11.45 horas, de ida, y a las 09.35 horas, de vuelta. El enlace con Tenerife Norte, el sábado a las 12.20 horas y a las 8.00, desde la isla a Alvedro. La ruta con Gran Canaria se operará también los sábados, a las 20.10 y a las 15.35 horas, la vuelta.

Sevilla, que al igual que Valencia Vueling ofertará también en Lavacolla, tendrá cinco frecuencias semanales, operará todos los días salvo miércoles y sábado, con una oferta similar a la que tenía antes de la pandemia. Los vuelos de ida serán los lunes a las 15.00 horas; los martes, a las 16.30, los jueves, a las 15.40, los viernes a las 13.05 y los domingos, a las 13.35 horas.

Una portavoz de la compañía explica que a la aerolínea le gustaría operar todos estos vuelos que tiene a la venta, aunque condiciona su ejecución a la evolución de la pandemia y a las restricciones a la movilidad que se impongan en los destinos, así como a la demanda, ya que, si no consiguen vender suficientes billetes, tendrán que reprogramar la oferta. A pesar del incremento de los vuelos en la parrilla de Alvedro para el mes de mayo, quedan todavía rutas por recuperar, como la que A Coruña tenía con el aeropuerto londinense de Heathrow, el único vuelo internacional que tenía antes de la irrupción del coronavirus. Por ahora, tampoco vuelven Palma de Mallorca y Bilbao, que Vueling ejecutaba en Alvedro antes de la pandemia.

La compañía pasará de operar cinco vuelos semanales de ida y vuelta a finales de abril en Alvedro —diez operaciones y 1.800 asientos semanales— a ofertar un total de 21 de ida y vuelta —42 operaciones y 7.560 plazas cada semana de mayo—, según indica Vuela Más Alto.

Los horarios asignados a los vuelos en Alvedro hacen incompatible que la aerolínea tenga un avión con base en A Coruña, lo que supone que aproximadamente treinta empleados seguirán en ERTE. Una portavoz de Vueling explica que, si a principios del año pasado, la compañía tenía 120 aviones, actualmente, no los tiene, por lo que no puede tener las mismas bases que entonces.

La compañía decidió la semana pasada duplicar las rutas de Sevilla y Valencia en A Coruña y Santiago por “motivos operacionales” y aseguró que estos movimientos atienden a su intención de ir “recuperando la actividad en todos los aeropuertos en los que opera”. Con el contrato con el Consorcio de Turismo suspendido, Vueling asegura que ya no recibe financiación del Concello, por lo que todas las decisiones atienden a su interés empresarial.

A la espera de nuevos acuerdos con el Consorcio

Vueling solicitó al Consorcio de Turismo la liquidación del convenio por el que recibiría 1,8 millones de euros para operar rutas como Heathrow y Barcelona, ya que la realidad del sector no permite que se cumplan las expectativas firmadas. En julio del año pasado, el Consorcio decidió reducir a la mitad el convenio con la aerolínea después de que Vueling no pudiese cumplir sus acuerdos por el estado de alarma. Después, el contrato se suspendió y, actualmente, según al aerolínea sigue así, suspendido, a la espera de que el Consorcio y la aerolínea puedan llegar a “otros acuerdos”, ya que Vueling considera A Coruña “un mercado interesante” con el que quiere seguir trabajando. Preguntada por este diario, una portavoz de la compañía ha asegurado que Vueling y el Consorcio de Turismo están en contacto desde el inicio del estado de alarma para afrontar esta nueva situación y para poder establecer nuevos acuerdos adaptados a la actual situación de pandemia. “Nuestra intención es seguir operando en Alvedro, a no ser que la demanda o las restricciones nos digan lo contrario”, comenta la portavoz de la compañía, ya que las nuevas decisiones que tomen sobre la parrilla del aeropuerto estarán condicionadas por estos dos factores. Sobre la vuelta a la parrilla de Mallorca y de Bilbao, Vueling explica que, por ahora, van paso a paso, tomando decisiones. Es probable que la reactivación de Bilbao se produzca si, en los próximos meses, Volotea vuelve a ofertarla en Alvedro, toda vez que Vueling la puso en marcha después de que Volotea decidiese empezar a operar esta ruta en Alvedro.