El BNG urge al Gobierno del Estado a licitar la obra de la conexión ferroviaria de punta Langosteira y a compensar la deuda de la Autoridad Portuaria, toda vez que defiende el Estado que no se puede condonar. El diputado nacionalista Néstor Rego ha destacado que el traslado de la actividad de los muelles interiores pasa por que ese tren se construya y que no habrá liberación de los terrenos portuarios hasta que no entre en funcionamiento esta infraestructura. Rego ha presentado una pregunta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para saber su opinión sobre la propuesta del BNG que apunta, además a que el Estado compense la deuda de la entidad portuaria, para no crear un "agravio comparativo" con Valencia, ya que se le condonó la deuda de más de 400 millones.

El concejal del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, ha indicado que no es momento de "debate estériles" sobre si vivienda sí o no en San Diego, tal y como propuso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya que ese planteamiento da "excusas" al Estado para no buscar una alternativa de compensación de la deuda de la Autoridad Portuaria, ya que está prevista la venta de activos. Jorquera ha avanzado que su formación es partidaria de que San Diego se dote de espacios verdes, equipamientos públicos y tal vez alguna solución de habitabilidad como "residencias de estudiantes".

La concejala nacionalista Avia Veira ha enfatizado que "una ciudad no puede vivir exclusivamente del sector terciario", sino que necesita de la industria y, también de la economía verde y azul que se produce en los puertos.

"Como queremos obtener fondos para financiar tren a Langosteira y conseguir un futuro económico para la ciudad estamos presentando en las distintas instituciones acuerdos para impulsar ese futuro que queremos para la ciudad", ha explicado Veira, en la presentación de esta pregunta parlamentaria y de la proposición no de ley del BNG en el Congreso