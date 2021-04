El concejal del PP, Roberto Rodríguez, trufó ayer sus intervenciones con piezas musicales. En una de ellas, recitó un bolero y, en otra, se pasó a Los tontos, la canción que canta Kiko Veneno con C. Tangana. “Tú te crees que, por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde yo friego”, dijo Rodríguez. La alcaldesa, Inés Rey, a la que le gusta el disco, le dedicó otra de las partes de la canción, la que dice “no te escucho, hablas mucho, a ver si te callas ya”, porque se había pasado de tiempo.A Rodríguez no le pareció bien, así que se lo dijo a la alcaldesa, con otra referencia a la canción, la de “hasta los tontos tenemos tope”, que fue contestada con unas disculpas y otro temazo de C. Tangana, Tú me dejaste de querer.