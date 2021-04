Del libro a la realidad. De los detalles de La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, a los focos del teatro Colón. De entrar en la ficción y enamorarse de la protagonista a conocer a mujeres valientes. Cigarreras. Así nació Amparo ao outro lado, una combinación de un documental y una pieza de danza que la cubana Ana Beatriz Pérez desarrolló tras quedar fascinada con el libro de la escritora coruñesa. Se estrena el viernes 16 en el Colón, pero las entradas ya están agotadas. “Todo empezó después del confinamiento. Tenía la idea de hacer un solo de danza que rescatase la memoria histórica de las cigarreras y de A Coruña. Empecé a bucear e investigar y me encontré La Tribuna. Me encantó”, confiesa la artista.

Comienza a dar forma a su idea, que en aquel momento se centraba en la danza. Pero Pérez necesitaba ir más allá. “Pensé lo bonito que sería redondear esto con los testimonios de las cigarreras. Las que quedan. Encontrarse de cara con lo que fue impresiona”, desvela la creadora, que contó con la ayuda de la directora de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, Xulia Santiso; los historiadores Ana Romero y Xosé Alfeirán; y el asesor artístico Ramiro Neira.

Así, después del solo de danza contemporánea, el público podrá entrar de lleno en la historia a través de un documental, que se grabó con fondos Presco. “Hay muchas formas de contar. Son como dos hilos que tienen colores parecidos y que se funden muy bien. La danza tiene voz, música y textos de la autora, y el documental es la visión real”, detalla Ana Beatriz Pérez, que lo que intenta con este proyecto es “cerrar el círculo”. También habrá un coloquio, en el que participará una de las cigarreras, como representante de las demás, y que servirá para crear una conversación con los asistentes.

A la artista todavía le sorprende que hay “tardado tanto” en descubrir La Tribuna. Lo pidió en la biblioteca y no tardó en “entrar en él”. “Me pareció fantástico. Parece que estás dentro de la historia”, señala Pérez, que reivindica que los “mismos derechos” que defendía la protagonista, Amparo, se están “defendiendo ahora”. Por eso no dudó en inspirarse en la obra y trasladarla a las tablas del teatro de una forma diferente.

Para Ana Beatriz Pérez, llevar este espectáculo al Colón “es una suerte”, aunque le da “pena” que las restricciones de aforo no dejen llenar el teatro. Denuncia la “precariedad” que está viviendo el sector cultural a raíz de la pandemia, aunque ella no se detiene. La única opción es seguir creando. “Si se detiene la maquinaria, eso no se recupera. El artista no puede estar en stop, necesita un espacio y que el público sea parte de eso”, resume la creadora, que espera “leer más libros de Pardo Bazán”. “Tiene una manera de contar tan pulida. Parece que los personajes y la historia salen del libro”, concluye la bailarina cubana, que se trasladó a España hace ya 20 años.