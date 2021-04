El grupo municipal del PP denunció ayer que la alcaldesa, Inés Rey, nombró jefa de Seguridad Ciudadana “a su compañera de candidatura en las elecciones municipales de 2019 por encima de un Intendente de Policía municipal de Coruña, con cuarenta años de experiencia, y que fue jefe de la Policía de Oleiros y creador de la Agrupación de Protección Civil del mismo ayuntamiento”. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, defendió en el pleno del jueves el nombramiento de dos de los jefes de servicio, el de Régimen Interior, Luis Vázquez, y la de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, por su valía y capacidad de gestionar.

Los populares aseguran que la alcaldesa eligió para este puesto el pasado mes de marzo a una integrante de su candidatura en las elecciones municipales de 2019, “para lo que suprimió la Jefatura de Servicio de Bomberos, ya que Montserrat Paz Romero no es bombera, y creó expresamente la de Seguridad Ciudadana para nombrar discrecionalmente a esta psicóloga de la cárcel de Teixeiro”. “Pero su mérito para el puesto no es ese. Ni protección civil, ni bomberos ni policía local son presos ni necesitan un psicólogo. Lo que necesitan uniformes, chalecos, instalaciones, material, etc., pero no un psicólogo. Su mérito es haber ido en la lista de Inés Rey en las elecciones municipales de 2019 y en la encabezada por Mar Barcón en 2015. Fue también suplente en la candidatura del PSOE al Congreso en las elecciones generales de diciembre de 2015. Como no tuvo suerte, fue nombrada jefa de servicio de seguridad ciudadana”, destacó ayer Gallego. La portavoz recordó que el puesto se presentaron seis funcionarios, entre ellos, un intendente de la Policía Local de A Coruña, con experiencia desde 1982, entre otros muchos méritos.

Para la Jefatura del Servicio de Interior fue nombrado Luis Vázquez Rodríguez, profesor de matemáticas en Oleiros. “Nada tiene que ver su profesión con el puesto municipal, pero fue candidato socialista a la Alcaldía de Oleiros en las elecciones municipales de 2003 y de 2011. Fue concejal y Diputado Provincial por el grupo socialista, así como secretario Xeral de la Consellería de Política Territorial con el PSOE en el bipartito autonómico de 2005 a 2009”, dijo Gallego.