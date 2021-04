Tres administraciones sellan el primer premio de la Lotería con 150.000 euros al décimo

La Lotería Nacional alegró la mañana ayer a muchas familias de la ciudad, sobre todo, en tres puntos: en Os Rosales, en la plaza Vigo y en la Sagrada Familia. En los despachos del centro comercial, de la plaza de Vigo y de la calle Cardenal Cisneros se vendieron décimos del primer premio, el 46.531, del sorteo extraordinario de la Asociación Española contra el cáncer, con una recompensa de 150.000 euros por décimo.

José Gregorio Pardo, que es el administrador del despacho El As de Oros, en el centro comercial de Os Rosales, explicaba ayer que el 46.531 es uno de los números de la casa, de los que tienen siempre a la venta, semana tras semana. Sabe que, al menos 16 personas del barrio han resultado agraciadas, ya que apuestan por esta combinación todas las semanas, algunas, incluso, desde hace 25 años. De los cuarenta décimos de este número que suelen poner a la venta, asegura Pardo que vendieron casi todos, ya no por abono sino porque a los clientes les gustó la combinación o porque la suerte así lo quiso, así que, aunque ayer no sabía cuántas, cree que “muchas familias de Os Rosales y Labañou” han resultado agraciadas. Pardo lleva solo un año con la administración, aunque no es el primer gran premio que da, en enero de 2020 entregó 1,6 millones de euros en la Primitiva.

Este premio, tanto a él, como a Herminia Expósito, que ayer por la tarde seguía atendiendo a sus clientes y hasta tenía cola, les hace especial ilusión, porque saben que se ha quedado entre sus vecinos, que son de clase trabajadora y que, seguramente, esta inyección extra de dinero les vendrá muy bien para afrontar los meses que vienen.