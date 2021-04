A serie O sabor das margaridas estrea a súa segunda tempada en Netflix, logo de ser un fenómeno mundial, sendo a primeira produción en galego da plataforma. Un dos seus guionistas, Eligio Montero, que estudou na Escola de Imaxe e Son e xa quedou na Coruña, explica como foi o proceso de creación desta ficción, que deu moitas voltas antes de se converter en realidade.

Estrean xa a segunda tempada serie en Netflix, despois de que a primeira lles dese moitas alegrías...

Si, xusto se acaba de estrear en Netflix e, cunha mínima promoción, está a ter moi bo resultado. Entrou de número sete das series máis vistas en España e, ao pouco, xa se puxo entre as producións máis vistas de Netflix en xeral en España. Noutros países, como Uruguai, Arxentina, Romanía ou Grecia tamén tivo moi boa acollida. Hai críticas de países moi diversos como Reino Unido, Estados Unidos ou Francia... Así que, estamos moi contentos co resultado desta segunda tempada, que está a ser aínda mellor que o da primeira, tanto en visionados, que están a ser máis, como de valoracións e críticas.

Cómpre destacar que é a primeira serie en galego de Netflix, é un valor engadido o idioma ou supúxolles un atranco á hora de posicionar a serie?

Eu penso que é un valor engadido. Nós fixemos a serie como a queriamos facer, con moita liberdade. O que nos dá Netflix é que se poida ver en todo o mundo, que teña moito máis alcance e, sobre todo, o que nos sorprendeu moito foi que a xente, aínda que a pode ver dobrada en castelán, decide vela en versión orixinal, sobre todo no estranxeiro, que lles gusta coñecer ese outro idioma que se fala en España. Parécelles moi curioso que teñamos unha lingua propia, parecida ao portugués. escoitar esas reflexións de xente de Estados Unidos ou de Australia é moi bonito.

E en Arxentina ou Uruguai, supoño que será tamén unha conexión coas súas orixes, non?

Si, en lugares como Arxentina, xa a primeira tempada funcionou moi ben e esta tamén. Os galegos deixamos alí unha pegada moi profunda. Supoño que, poder ver esta serie en galego e a través dunha canle que distribúe a un nivel mundial, para eles debe ser moi interesante e tamén un orgullo por ver que na terra dos seus devanceiros se fan cousas que gustan e se ven en todo o mundo.

Din desta tempada que, a diferencia da primeira, que se coceu pouco a pouco, esta vai a toda présa.

Si, o ritmo que ten a serie é como o dun tren. Empeza amodiño e vai gañando velocidade. Xa na primeira tempada, o final ten moito máis ritmo e vai máis rápido. Nesta, decidimos non empezar de novo, senón retomalo como quedara na anterior tempada e seguir cara adiante. Se a anterior remataba con moi bo ritmo, nesta, collemos ese ritmo e acelerámolo aínda máis. Se as ves seguidas, na primeira tempada péchase o caso, pero esta empeza, nese punto, pero máis adiante, e vai máis rápido, ábrese o universo, descubrimos máis cousas e é todo moito máis perigoso e máis grave. Foi un desafío, sobre todo para escribila, porque requiría moita intensidade nos guións, desde o primeiro segundo, pero tamén para a produción porque todo tiña que ter moito máis perigo e máis intensidade. Eu creo que se conseguiu, porque a xente está contenta e dinos que supera a primeira tempada.

Unha das protagonistas da serie é a propia vila na que acontecen os feitos, Muriás, que non existe como tal.

Non queriamos referenciala para poder ter máis liberdade. á hora de contar a historia Na segunda tempada móvese de Muriás, aínda que se fagan referencias ao que pasou. Decidimos mover a historia e localizala nunha das sete cidades galegas e, ao final, foi Lugo, pola parte que nos apoiou a Deputación e tamén porque non se fixeron aí moitas ficcións galegas e xa lle ía tocando, porque é moi bonita a cidade e, como provincia é moi interesante.

Como guionistas non ter o apoio das variedades dialectais para dar credibilidade ao que din as personaxes, foi un reto? Noutras ficcións, por exemplo, apoiábanse na gheada ou no seseo para este fin

Si, usamos un galego máis normativo, aínda que respectando sempre que os personaxes teñen a súa orixe e a súa fala, a protagonista é de Santiago, como María Mera, a actriz que a interpreta, é desa zona, así que, xa tiñamos esa axuda, porque fala como fala ela. Hai un personaxe cubano, que fala co seu acento. Hai unha xornalista arxentina, que fala en castelán, así que, si que respectamos a orixe.

E a historia dá para unha terceira tempada ou xa remata aquí?

Non o sabemos, iso depende non só dos creadores senón tamén das canles. Nós temos moito que contar. A nós gústanos pechar a historia en cada tempada e non deixar moitos cabos soltos, para que a xente quede satisfeita, pero que o universo teña a suficiente complexidade como para que as personaxes poidan seguir viaxando nese mundo. Na primeira tempada pechamos o caso do pequeno prostíbulo de Muriás e dos crimes que alí se cometeron. Nesta, amplíase a toda a rede de trata de brancas e péchase o caso, pero esa rede é moito máis ampla que España ou Galicia, é mundial, así que, para unha terceira, aínda hai moito que contar.

Podería parecer que con esta historia e agora co apoio de Netflix, foi doado sacar adiante O sabor das margaridas, que se emitiu antes na TVG.

Non, os inicios non foron para nada doados. A serie é pequena. Está feita cun orzamento moi baixo, aínda que con moito traballo e moito esforzo. Investimos moito tempo no guión, pero é unha serie moi pequena, aínda que a distribución agora sexa mundial. E funciona moi ben o boca-orella, iso que antes se facía nas rúas, pero que, agora é a través das redes sociais. estanos axudando moito a que se vexa en moitos países, porque a promoción tamén é pequena.