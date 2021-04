Un acusado de intentar matar a su expareja acuchillándola en el cuello cuando estaba sola en su oficina se declaró ayer “inocente” de los hechos que se le imputan y alegó que la mujer se puso el cuchillo en el cuello y que “forcejearon” para que “ella lo soltara”, afirmación que la víctima ha negado.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña juzga desde ayer al hombre, que supuestamente no aceptaba la ruptura con la mujer y que se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel por parte de la Fiscalía, que lo considera autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de discriminación por razones de género.

En la vista, el varón declaró que “es falso” que él intentara asesinarla y negó haber intentado retomar la relación con su expareja, que mantuvieron entre 2017 y 2019. “Yo no llevé nada ese día. Ni cuchillo, ni catana, ni maleta, ni nada”, relató el hombre, que señaló que fue a las oficinas el 15 de mayo de 2019 “por temas laborales” y entró a verla.

La mujer relató que el acusado la tiró “al suelo” y se puso encima de ella, pero no le vio el cuchillo. “Yo sabía que me estaba clavando algo, pero no sabía lo que era; me revolví todo lo que pude. Vi que no era capaz físicamente”, ha indicado la afectada, que ha dicho que el varón solo decía “esto ya no tiene solución”. Además, ha narrado que él le enviaba numerosos mensajes y se presentaba a las oficinas aproximadamente “una vez por semana” para pedirle retomar la relación.

El abogado de la defensa, Joaquín Martínez, ha sostenido, en declaraciones a los medios, que lo ocurrido se corresponde con un delito de lesiones, por lo que pide una condena de entre dos a cinco años de prisión. Los hechos, detalla la Fiscalía en el escrito de calificación, ocurrieron en la mañana del 15 de mayo, cuando el sospechoso “con intención de atentar contra la vida” de la víctima penetró en las dependencias de oficinas en las que ella trabajaba.