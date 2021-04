Cuando se publicó el retrato del exministro de Justicia, Rafael Catalá, el Barroquista, conocido tuitero e historiador del arte, no dudó en publicar la imagen para abrir debate. Él es de los que opina que “en un país como España, para dos o tres cosas en las que nos gastemos presupuesto en arte vivo no nos vamos a morir”. O eso escribió en sus redes sociales. Lo curioso, no obstante, es que este retrato le recordó a uno que se encuentra en el Ayuntamiento de María Pita. El del exalcalde Francisco Vázquez, vestido de embajador, obra de Rafael Cidoncha, que compartió en su Twitter. También Javier Losada tiene el suyo, hecho por Jano Muñoz.