El nuevo Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (Presco) que el Concello proyecta poner en marcha este año partirá de un “mínimo común denominador” que se halle entre las propuestas presentadas por todos los grupos municipales, según explicó ayer el concejal de Facenda, José Manuel Lage, tras la reunión de la comisión de esta materia quien también detalló que su departamento expuso a la oposición el 25 de febrero un borrador con líneas generales del plan.

En declaraciones a Radio Coruña, el también portavoz del Gobierno local señaló que en los próximos días se convocará una nueva reunión de la comisión de Facenda para “refundir propuestas”, ya que PP y BNG ya presentaron las suyas y Marea Atlántica y la concejal no adscrita Isabel Faraldo lo harán en los próximos días. Lage mencionó que el Concello estudia cómo incluir a las peluquerías y el taxi entre los sectores que recibirán ayudas municipales en la nueva edición del Presco, ya que ambos sectores figuran entre los afectados por la crisis económica.

La portavoz del PP, Rosa Gallego, criticó la “lentitud “del Gobierno local en la tramitación del Presco, ya que aún no comunicó a la oposición la cuantía que tendrá el plan de este año. “Necesitamos saber de cuánto dinero se dispone para poder aprobar propuestas. No es lo mismo un Presco de un millón de euros que de trece”, señaló Gallego, quien considera necesario aprobar el nuevo plan “cuanto antes, no cuando los negocios tengan que cerrar definitivamente”.

En su opinión, el remanente municipal de 2020, cifrado en 3,6 millones de euros, es “claramente insuficiente ante la situación económica actual”, por lo que reclamó un listado de bajas del presupuesto actual para llegar a un acuerdo para incrementar esa cantidad, en la que a su juicio se pueden incluir los 1,5 millones del remanente del IMCE del año pasado.

Marea Atlántica ve “imposible elaborar un plan o hacer aportaciones sin tener una cifra clara de cuántos fondos piensa dedicar el Gobierno para financiarlo”, según explicó su concejal Iago Martínez, quien reclamó conocer la situación económica real del Concello. Martínez calificó de “ridícula” la cantidad de 3,6 millones del remanente que el Ejecutivo local pretende dedicar al nuevo Presco y criticó que se incremente con fondos reservados a Cultura, como anunció ayer Lage.

Marea reiteró en la comisión su propuesta de dotar al plan con 25 millones al estimar que el de 13,5 millones del año pasado se quedó “corto” y desarrollarlo con cinco líneas estratégicas, a las que se sumarían la recuperación de los convenios con las asociaciones y entidades que el Gobierno local evitó incluir para este año mediante una enmienda de este grupo que no pudo ser debatida en el pleno.

También el BNG denunció el retraso en la tramitación del Presco, así como “insuficiente”, por lo que su portavoz, Francisco Jorquera, planteó en la comisión el cambio de destino partidas del presupuesto municipal y la contratación de un préstamo con el fin de financiar el nuevo plan. “Tenemos plena voluntad de llegar a un acuerdo que se traduzca en un modificativo de crédito”, manifestó Jorquera, quien también defendió ampliar los convenios con las entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad.