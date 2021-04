El gallego —el idioma y el acento— enamora a muchos. Cuando un gallego habla fuera de sus fronteras, siempre encontrará a alguien que le pregunte de dónde es. Incluso dentro de Galicia, cada entonación es un mundo. El compositor y músico Pancho Varona, muy activo en redes sociales, confesó ayer su amor por este acento. “Si pudiera ir a una tienda a comprarme un acento que me guste, me compraría sin duda un buen acento gallego”, escribió. Un bromista le avisa: “Lo venden en el Froiz”. Mientras otro usuario de Twitter señaló que “al maestro le tira mucho A Coruña”. Y Varona no pudo hacer otra cosa que confirmarlo: “Muchísimo”.