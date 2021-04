No solo demostró que el idioma no es una barrera entre gallegos y portugueses, sobre lo que además ilustró al público, sino que además estuvo a punto de llevarse el principal premio del programa. Perico, un periodista vecino de Sigüeiro, no dudó en acudir a la cadena lusa RTP para participar en el programa O preço certo, la versión portuguesa del popular El precio justo, donde además presumió de la tarta de Santiago y lució una camiseta en apoyo del equipo de fútbol Os Belenenses, que hizo que se ganase los aplausos de los espectadores y puso de relieve una vez más la afinidad cultural existente entre los dos lados de la frontera.