El centro comercial Marineda City cumple diez años, en un momento en el que no se pueden celebrar grandes fiestas. El gerente de la entidad, Roberto Vázquez, lleva vinculado al complejo desde 2014, aunque ostenta el cargo desde el pasado diciembre. No se celebrará “a lo grande”, pero sí que Marineda hará pequeñas acciones durante todo el año para sus clientes con las limitaciones que impongan las restricciones sanitarias.

Lleva en la gerencia menos de medio año, pero quizá en el momento más complicado de la historia del centro, ¿qué retos se propone para este ejercicio?.

En el momento en el que estamos viviendo, el reto es maximizar la seguridad de nuestros empleados, operadores y clientes para que cualquier visita a Marineda sea segura. El reto es apoyar a los inquilinos y a los arrendatarios para que puedan salir de esta situación poco a poco y a los clientes, dándoles incentivos y ofreciéndoles experiencias nuevas. También cuidar mucho a nuestros empleados, que somos unas 4.000 personas que acudimos al complejo todos los días y son unos embajadores muy importantes de la marca. Es el reto de cada día y el que tenemos desde hace muchos años, aunque está condicionado por la terrible situación que estamos viviendo..

¿En qué se diferencia el Marineda al que llegó en 2014 del que hay ahora ahora?

Podríamos hablar un día entero sobre esto. Un centro comercial como Marineda se va transformado con la sociedad. Las tendencias, los hábitos y los consumos van cambiando y no queda otra que adaptarse. Hemos reformado la planta de restauración, hemos creado una zona de deportes en un pasillo con la retransmisión de eventos deportivos, con gimnasio, con elementos icónicos, mejoramos la accesibilidad... Hemos apostado por la transformación digital y seguimos con nuestro compromiso con la cultura, el deporte y el medioambiente. Los centros comerciales son entes vivos, si no es así, no acaban de funcionar.

Se enfrentan también a la transformación de El Corte Inglés, que convertirá en outlet su centro en Marineda, ¿cómo les afectará?

Esa decisión es una muestra más de lo que estoy comentando, de la adaptación. Los centros comerciales tienen que evolucionar día a día, por ejemplo, con el comercio online. Tenemos muchas firmas que comercializan productos por Whatsapp, eso hace cinco años era impensable.

¿Notaron mucho la incidencia del comercio online y de que se haya popularizado su uso durante el confinamiento?

Comercio online ya había antes de la pandemia, es cierto que, al estar restringida la movilidad, ha habido clientes que se han pasado al comercio por internet. Ya había tiendas que llevaban años haciendo la integración on-off en Marineda, incluso algunas de manera pionera, como Inditex, que entrega paquetes de compra online en una tienda física. La experiencia que nosotros tenemos es que todo es comercio y que tienen que convivir e integrarse, porque el online tampoco es la panacea. El éxito es la integración. Ahora mismo tenemos taquillas para recoger productos comprados en Amazon, en una tienda de aquí, enviados por Correos... No lo podemos ver como una amenaza porque no lo es. Lo que tenemos que hacer es convivir.

¿Marineda City está al 100% de su capacidad o están buscando nuevos operadores que se instalen en el complejo?

Creo que no conozco ningún centro comercial en España que esté al 100% de su capacidad porque no es recomendable, siempre es bueno tener un remanente de suelo para ir cambiando las marcas. Aquí hay comercio, ocio, hostelería y eso se tiene que ir renovando. Que cierre un local no es agradable para nadie, pero hay algunas que no pueden pervivir y tener ese espacio para un nuevo operador es sano y saludable. En esta época, han cerrado locales pero han abierto otros. En los próximos meses abrirán dos módulos de ocio muy novedosos y llamativos que casi no se pueden disfrutar en ningún sitio de Galicia. Marineda está por encima del 96% de ocupación. Es una cifra altísima.

¿Han calculado cuántos negocios cayeron en Marineda durante la pandemia?

No hay ningún negocio que haya cerrado exclusivamente por la pandemia. Eran firmas que ya arrastraban problemas y la pandemia aceleró ese proceso. Hay sectores tremendamente afectados, como el ocio infantil y restauración, aunque también han abierto restaurantes. Son momentos difíciles, pero de todas las crisis se sale.

¿Cuál es la oferta de esos dos locales de ocio y cuándo estarán abiertos?

Son locales muy grandes, uno de más de 2.800 metros y otro de más de 1.700. Son reformas complicadas y esperamos que estén abiertas en junio o julio, pero en breve se dará a conocer su contenido.

Hablar de cifras es complicado en pandemia, pero ¿cuál es la radiografía de Marineda en cuanto a visitantes y a facturación?

Es un momento que no podemos comparar con nada. Además, hemos pasado por unas restricciones durísimas. Lo que sí detectamos es que el gasto por cliente se ha disparado, pero ya desde hace unos meses, porque son visitas programadas en las que el cliente ya sabe qué quiere comprar. Los productos relacionados con el hogar, con el bricolaje aumentaron las facturaciones. Lo importante es que la salida de esta pandemia sea de forma sostenida.

Llegará también Breogán Park, ¿supondrá competencia?

Desconozco su oferta, así que, no lo sé. Nosotros pensamos que la competencia es buena porque el cliente tiene más opciones y porque motiva la renovación.