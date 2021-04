El Concello reorganiza la ORA y unifica las plazas de residentes de Pescadería y Ensanche en un solo sector, que se denomina sector tres. Con esta fusión, los vecinos de ambas zonas dispondrán de 369 plazas para aparcar.

El cambio se realiza por una demanda de los residentes de Pescadería, que solo contaban con 41 plazas de aparcamiento reservadas para ellos, mientras que en el Ensanche hay 328 de color verde. Ahora, los vecinos de ambas zonas podrán aparcar en cualquier lugar de su sector, que antes estaba dividido en sector 1 y 2.

Según la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los residentes podrán aparcar en Huertas, Travesía de Huertas, Pasadizo del Orzán, Arzobispo Lago, José Cornide, Fernando González, Fonseca, Fontán, Marcial del Adalid, Modesta Goicouría, Notariado, Padre Feijóo, plaza Galicia, plaza de Ourense, Picavia, Pintor Joaquín Vaamonde y Ramón de la Sagra. Además, Cordelería, Betanzos, Ferrol y Menéndez Pelayo serán zonas de uso mixto, para residentes y conductores en general.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó que “el área de Mobilidade estudió esta ampliación porque la diferencia en el número de plazas para residentes en estos sectores en comparación con el resto era muy notable” y señaló que “esta medida, que beneficia enormemente a todos los vecinos de Pescadería, se enmarca en un plan de mejoras que el Gobierno local está realizando para dar prioridad a los residentes en toda la ciudad”. El concejal de Mobilidade, Juan Díaz Villoslada, apuntó hace un año que su intención es incrementar el número de plazas de aparcamiento para residentes (zona verde) “a costa” de las plazas azules (ORA).

Una vecina de Juan Flórez, Asunción Reguera, opina que la solución pasa por “hacer que todo el centro sea zona verde”. “Así no viene nadie a aparcar el centro y se evita el uso del coche” , expone. La fusión entre los sectores de Pescadería y Ensanche, apunta Reguera, no acabará con el problema del aparcamiento. “Salgo de casa a trabajar a las siete de la mañana. Si dejo el coche en la calle Huertas, me tengo que recorrer la ciudad andando para ir a por él. Eso no tiene sentido”, indica.

Esta vecina critica, además, que la ordenanza municipal de la ORA está desactualizada. “Aún figuran plazas para residente que ya no existen”, concluye.