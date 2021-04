El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la multa que deben pagar dos entidades que se presentaron al concurso municipal para el servicio de socorrismo y vigilancia de las playas de la ciudad en el verano de 2018 y que, según la Comisión Galega de Competencia, formaron un “cártel” que se coordinó para concurrir a la licitación.

El Alto tribunal gallego declaró responsable de esta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia a la principal representante de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia y de la mercantil Top Rescue, presidenta de la primera y dueña de la segunda, por lo que tendrá que abonar 15.000 euros. Las sanciones para las entidades son de 15.232,9 y 11.567,71 euros respectivamente.

El fallo judicial, que desestima los recursos contenciosos interpuestos contra la resolución de la citada Comisión autonómica, destaca la coincidencia de ambas ofertas, “pues ambas propuestas se envían una inmediatamente una después de la otra, contienen los mismos errores, son firmadas por la misma persona que además es representante de cada una de ellas y ambas proporcionan el mismo domicilio social y las mismas empresas”.

Las irregularidades en el proceso fueron denunciadas en mayo de 2018 por el Ayuntamiento, que trasladó una consulta a Competencia tras las alegaciones presentadas por otra empresa concursante, Move Servicios de Ocio y Deporte, que recurrió la adjudicación a Fessga ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Xunta. Este órgano anuló un mes después el resultado del concurso y remitió el expediente a Competencia.

Cinco entidades presentaron ofertas en 2018 para hacerse cargo del servicio de socorrismo. Move, que lo había prestado en los dos años anteriores, quedó en primer lugar en la propuesta técnica, pero fue superada en la económica por Fessga y la empresa Top Rescue. La adjudicación recayó inicialmente en la federación, que renunció ante las dudas sobre qué convenio laboral aplicaría a sus empleados, de forma que hubo que otorgar el servicio a Top Rescue.

La defensa de las empresas alegaba que no se constituyó ningún cártel, sino que se dio “una coincidencia puntual” en la licitación y que no existió ningún perjuicio ni en la resolución ni a ninguna de las entidades concurrentes. La persona multada admitía, al conocerse la multa a finales del año 2019, que se presentó por primera vez a aquel concurso siendo responsable de la federación de socorrismo y de Top Rescue, y que si tuviera conocimiento previo de esa irregularidad, no se habría presentado.