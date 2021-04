Alternativa dos Veciños de Arteixo celebra que ha adquirido el “compromiso del Gobierno municipal de sacar a licitación la obra del traslado de la Fonte do Abade. La agrupación asegura que en la reunión que mantuvieron el pasado jueves varios de sus miembros con el alcalde, Carlos Calvelo, “el equipo de Gobierno se comprometió a sacar a licitación en las próximas semanas la obra del traslado de la Fonte do Abade”.

“Los vecinos de Oseiro llevan más de 20 años solicitando al concello que lleve a cabo el traslado de la Fonte do Abade”, recuerda el partido de la margarita. “Teniendo en cuenta la actitud y la desidia del equipo de Gobierno, a finales del pasado año no quedó otro remedio que salir a la calle para demandar al Ejecutivo municipal que realice esta obra de una vez por todas”, apunta la portavoz de Alternativa en Arteixo, Noelia Martínez. “Esperamos que el alcalde cumpla con lo acordado”, señala. Advierte de que, en caso de no ser así, volverán a “solicitarlo en la calle”.