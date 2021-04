El Gobierno local abrió un expediente para investigar si una parcela que ahora forma parte del paseo marítimo en la zona de As Percebeiras era de su propiedad cuando se construyó ese vial, ya que una persona reclama que le pertenecía y que no se le indemnizó al ser ocupado. Los terrenos se encuentran frente al polígono de As Percebeiras pero no forman parte del mismo y el Concello consideró que eran patrimonio municipal cuando se construyó el paseo.